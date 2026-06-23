Portir u bolnici jeo ljudsko meso: Skladištio dijelove tijela kod kuće i na radnom mjestu

Mađarski nacionalni istražni biro za vanredne situacije istražuje šokantan slučaj muškarca iz Budimpešte koji je osumnjičen je za nezakonito korišćenje ljudskih tijela nakon što su policajci kod njega pronašli nekoliko ljudskih tijela.

Odjeljenje za zaštitu života Nacionalnog instituta Kraljevstva Korej pokrenulo je postupak nakon što su vlasti dobile informacije o portiru koji radi u bolnici u Budimpešti, a koji je navodno skladištio dijelove ljudskog tijela na svom radnom mjestu i kod kuće.

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Istraga je otkrila da se on jako interesovao za anatomiju i patologiju i da je redovno sjecirao životinje. Policija sumnja da je djelimično kroz svoj posao došao do ljudskih ostataka, a takođe je iskopavao tijela na napuštenim grobljima u Slovačkoj i Mađarskoj.

Prema riječima vlasti, čovjek nije krio svoju čudnu strast, pričao je o tome svojoj porodici i prijateljima, pa čak je i fotografisao svoju kolekciju.

Policajci su uhapsili muškarca u Budimpešti 17. juna, a zatim su pretražili nekoliko objekata i vozila povezanih sa njim. Tokom pretresa zaplijenjeni su računari, laptopovi, mobilni telefoni i razni uređaji za skladištenje podataka.

Policija je saopštila da je tokom pretresa pronađeno nekoliko ljudskih ostataka. Među zaplijenjenim predmetima bili su preparirano ljudsko lice i koža, kosti smještene u koferu, kompletna potkoljenica, ljudski mozak, nadlaktica šake i nekoliko lobanja.

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Takođe je pronađen organ uskladišten u tegli, koji se trenutno ispituje kako bi se utvrdilo da li je ljudskog ili životinjskog porijekla.

Zaplijenjene ostatke će pregledati forenzički stručnjaci, koji će takođe biti zaduženi za utvrđivanje njihovog porijekla i izvora.

Priznao da je jeo ljudsko meso

Muškarac je osumnjičen za krivično djelo nezakonite upotrebe ljudskog tijela. Prema policijskim navodima, on je priznao da je počinio zločin tokom ispitivanja.

U svom svjedočenju, rekao je da su ga posebno privlačili dijelovi ljudskog tijela i da je ranije od njih pravio razna jela i jeo ih.

Nakon ispitivanja, priveden je, a zatim mu je sud odredio krivični nadzor.

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Istraga je još uvijek u toku. Vlasti trenutno pokušavaju da utvrde tačno porijeklo zaplijenjenih ljudskih ostataka.

U zavisnosti od ishoda istrage, broj zločina za koje se muškarac tereti može biti proširen kasnije.

(Telegraf.rs)