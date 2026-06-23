Policija kod maloljetnika u BiH pronašla drogu

Policijski službenici Policijske uprave Grude su 23. juna 2026. godine oko 00:50 sati, tokom redovne kontrole saobraćaja u Ulici Viteza Ranka Bobana, zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo marke Fiat.

“Prilikom postupanja kod jednog maloljetnog putnika u vozilu pronađena je providna PVC vrećica sa praškastom materijom koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu tipa „speed“”, naveli su iz MUP-a ZHK.

Kako su kazali navedena materija je, u skladu sa zakonskim propisima, izuzeta, a o događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona.

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Nakon kompletiranja predmeta, Policijska uprava Grude će protiv maloljetnika nadležnom tužilaštvu podnijeti izvještaj zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga“ iz člana 239. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

(Crna-Hronika)