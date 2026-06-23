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Uhapšen osumnjičeni za podmetanje požara u kojem je izgorjela imovina porodice Majstorović

Autor:

Stevan Lulić
23.06.2026 10:24

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Пожар у Дервенти
Foto: Derventski list

B.Đ. sa područja Dervente uhapšen je u ponedjeljak, 22. juna, zbog sumnje da je podmetnuo požar u kojem je izgorjela kompletna imovina porodice iz ovog grada.

"Za navedeno lice postoji osnov sumnje da je istog dana, oko 01,00 časova, na području grada Dervente izazvalo požar stambeno-poslovnom objektu, u sklopu kojeg su se nalazili porodična kuća sa pomoćnim objektima, radionica i više motornih vozila, čime je nastupila veća materijalna šteta. Takođe, navedeno lice se sumnjiči da je neposredno prije navedenog događaja upućivalo ozbiljne prijetnje po život i tijelo više lica", saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Пожар у Дервенти

Hronika

Majstorović nakon požara: Komšija mi je sve zapalio, napadao me sjekirom

B.Đ. je jutros uz Izvještaj o izvršenim krivičnim djelima predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Podsjećamo, juče je kompletna imovina porodice Majstorović izgorjela je juče u velikom požaru, a vlasnik je iznio sumnje da je požar podmetnuo komšija sa kojim je od ranije bio u sukobu.

Vatrena stihija progutala je porodičnu kuću, radionicu i više vozila.

"Ljudski faktor je u pitanju. Požar je podmetnut, čovjek mi je zapalio kuću, radionicu, sve. To je prvi komšija. Nikad nismo bili u sukobu. Napadao me je sjekirom, a evo sada mi je uzeo sve što sam imao", rekao je Majstorović za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, šteta je veća od milion KM.

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