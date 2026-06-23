Haos ispred kladionice: Pretukao sugrađanina, razbio vrata, pa napao policiju

Prava drama odvijala se u gluvo doba noći ispred jedne poslovnice za igre na sreću u Kozarskoj Dubici, gdje je zbog masovne tuče, vandalizma i napada na policiju uhapšeno lice čiji su inicijali A.G.

Sve je počelo oko tri časa iza ponoći kada je policiji prijavljeno da četiri osobe brutalno narušavaju javni red i mir ispred objekta. Izlaskom na teren, policajci su zatekli haotičnu situaciju.

"Intervencijom policijskih službenika na licu mjesta je utvrđeno da je osumnjičeni A.G. nanio tjelesne povrede jednom licu iz Kozarske Dubice. Potom je, pružajući aktivan otpor policijskim službenicima prilikom lišenja slobode, počinio i krivično djelo 'Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje'", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Tokom ovog vandalskog pira oštećena su i ulazna vrata na objektu poslovnice za igre na sreću, čime je počinjeno krivično djelo „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“, a policija trenutno utvrđuje pojedinačnu odgovornost svih aktera.

U toku je rad na kompletiranju predmeta, nakon čega će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv izgrednika A.G. biti dostavljen izvještaj za opisana krivična djela.