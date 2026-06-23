Velika akcija u Gračanici: Pretresi na više lokacija zbog droge

Na području Gračanice u toku je velika policijska akcija u kojoj se vrše pretresi na više lokacija, a meta su lica osumnjičena za šverc narkotika.

Kako je saopšteno, akcija je uslijedila nakon višemjesečne detaljne istrage koju su vodili inspektori Sektora kriminalističke policije MUP-a TK i Policijske uprave Gračanica.

"Pretresi se vrše po naredbi Opštinskog suda u Gračanici, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Akcija se provodi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo 'Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga'",naveli su iz MUP-a TK.

Više informacija o uhapšenima i pronađenoj drogi biće poznato tokom dana, po okončanju svih policijskih aktivnosti na terenu.