Nošenje ove obuće u Italiji može da vas košta 2.500 evra

U Italiji vas loš izbor obuće na planinarskim stazama može skupo koštati, a kazne dostižu i 2.500 evra.

U pojedinim popularnim turističkim destinacijama uvedena su stroga pravila o obući, a sankcije za neadekvatnu opremu mogu biti izuzetno visoke. Posebno se to odnosi na čuvenu obalnu regiju Cinque Terre.

Turistički raj sa zahtjevnim stazama

Spektakularne pješačke staze koje povezuju slikovita mjesta svake godine privlače hiljade turista. Međutim, mnogi potcjenjuju zahtjevnost terena.

Strmi usponi, uski prolazi i stijene čine ove rute izazovnim čak i za iskusnije planinare, zbog čega lokalne vlasti redovno kontrolišu da li posjetioci nose odgovarajuću obuću.

Japanke na "crnoj listi"

Na meti kontrola su japanke, sandale, natikače i sva obuća sa ravnim ili klizavim đonom koja nije namijenjena planinarenju.

Turisti koji budu zatečeni u takvoj obući mogu biti kažnjeni, a iznosi se kreću od nekoliko desetina do čak 2.500 evra, u zavisnosti od situacije i procjene nadležnih službi.

Cilj ovih mjera, kako ističu lokalne vlasti, nije kažnjavanje turista već smanjenje broja nesreća i intervencija spasilačkih službi.

Sve više intervencija zbog nepripremljenih turista

Lokalne službe upozoravaju da se zbog neodgovarajuće obuće svake godine bilježi veliki broj nezgoda.

Klizanja, padovi i povrede na stazama često zahtijevaju intervenciju spasilaca, posebno tokom ljetne sezone kada su rute najopterećenije.

To dodatno opterećuje hitne službe koje se već suočavaju sa velikim brojem turista.

Šta obuti za ovakve staze?

Za planinarske i zahtjevnije pješačke rute preporučuje se stabilna obuća sa dobrim prijanjanjem – planinarske cipele ili sportske patike sa kvalitetnim đonom.

Ključ je u stabilnosti i sigurnom osloncu na neravnom terenu.

Ako planirate pješačenje u Italiji, dobro je unaprijed provjeriti lokalna pravila. Ono što na fotografijama izgleda kao lagana šetnja uz more, u stvarnosti može biti ozbiljna planinarska ruta.

A ako krenete u japankama, umjesto razglednice iz Italije, kući biste mogli ponijeti i prilično neprijatnu kaznu, prenosi Bizlife.