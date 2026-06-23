Uzbuna u Vinkovcima: Dojava o bombi u zgradi Opštinskog suda

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Opštinski sud u Vinkovcima jutros je evakuisan zbog dojave o bombi, potvrđeno je iz Vukovarsko-sremske policije.

Iz policije navode da je u toku istraga i da su zaposleni u sudu privremeno napustili prostorije. Na licu mjesta su pripadnici Vukovarsko-sremske policije, prenosi Srna.

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