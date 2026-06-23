Polovina zaposlenih u Njemačkoj hoće u penziju, država produžava radni vijek

Skoro polovina zaposlenih u Njemačkoj izjasnila se da želi da što prije ode u penziju, dok vlasti s druge strane planiraju produžavanje radnog staža, pokazalo je istraživanje kompanije DAK koja se bavi zdravstvenim osiguranjem.

Naime, njemačka Penziona komisija će u utorak razmatrati predlog o povećanju starosne granice za penzionisanje u skladu sa produženjem životnog vijeka, kao i o ukidanju prevremene penzije bez umanjenja nakon 45 godina uplaćenih doprinosa, prenosi Bild.

To je u suprotnosti sa željama zaposlenih, jer prema Izvještaju o zdravlju za 2026. godinu koji je objavila kompanija DAK sve veći broj Njemaca razmatra raniji odlazak u penziju.

Rezultati ankete koju je sproveo institut za ispitivanje Forsa pokazuju da 44 odsto ispitanika razmatra izlazak iz radnog života pre dostizanja zakonske starosne granice za penzionisanje.

Istovremeno, 35 odsto želi da radi do ispunjenja uslova za penziju, dok devet odsto planira da nastavi da radi i nakon sticanja prava na penziju.

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Među zaposlenima starijim od 50 godina, 52 odsto planira da napusti tržište rada pre odlaska u penziju, a kao ključni faktor izdvaja se njihovo zdravstveno stanje.

Oko 48 odsto ispitanika koji se osećaju zdravim želi raniji odlazak u penziju, dok se taj procenat među zaposlenima nezadovoljnim svojim zdravljem povećava na 60 odsto, što je primjećeno i kod mlađih radnika.

U grupi zaposlenih do 49 godina, na 100 osiguranika prošle godine zabilježene su 213 potvrde o bolovanju, dok je kod starijih od 50 godina taj broj iznosio 165.

Stariji zaposleni ređe su na bolovanju, ali kada izostanu sa posla, odsustvo traje u prosjeku 16,3 dana, dok kod mlađih radnika iznosi 8,2 dana.

Generalni direktor DAK-a Andreas Storm ocijenio je da kompanije moraju da posvete više pažnje starijim zaposlenima i unaprede programe podrške njihovom zdravlju.

Za potrebe DAK-a, institut za ispitivanje javnog mnjenja Forsa sproveo je istraživanje na uzorku od 7.000 zaposlenih.

U Njemačkoj, u kojoj, prema zvaničnim podacima koje je objavio njemački Savezni zavod za statistiku (Destatis), živi oko 83,5 miliona stanovnika, u prvom kvartalu 2026. godine bilo je zaposleno oko 45,64 miliona ljudi. Ovaj podatak ukazuje na blagi pad tržišta rada, pošto je broj zaposlenih manji za oko 160.000 u odnosu na isti period prošle godine, prenosi Tanjug.