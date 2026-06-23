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Vašington i Teheran nastavljaju pregovore, Ormuz više nikada neće biti isti

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ATV redakcija
23.06.2026 07:35

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Ормуски мореуз
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Tehnički timovi SAD i Irana nastavljaju razgovore u Švajcarskoj, dok obje strane različito tumače domete dosadašnjih pregovora. Ujedno, Vašington ublažava ograničenja za izvoz iranske nafte, a na libansko-izraelskoj granici primirje se uglavnom poštuje uz pojačane mjere kontrole vojnih aktivnosti.

Guverner Centralne banke Irana Abdolnaser Hemati izjavio je da Teheran nema nikakvu obavezu da kupuje poljoprivredne proizvode iz Sjedinjenih Američkih Država u okviru okvirnog sporazuma o okončanju sukoba između dvije zemlje, ističući da će oslobođena iranska sredstva biti korišćena u skladu sa potrebama i ekonomskim interesima zemlje.

"Na osnovu potpisanih dokumenata ne postoji obaveza kupovine poljoprivrednih proizvoda iz Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Hemati za agenciju Tasnim.

Dodao je da sporazum između SAD i Irana po tom pitanju kaže da se prvih šest milijardi dolara može iskoristiti za kupovinu "osnovnih dobara i lijekova".

Prema njegovim riječima, preostala odmrznuta sredstva neće nužno biti korišćena samo za kupovinu osnovnih proizvoda, već i za nabavku druge robe koja nije obuhvaćena međunarodnim sankcijama.

Hemati je dodao da Iran godišnje uvozi robu široke potrošnje i lijekove u vrijednosti od više milijardi evra i da nije važno iz koje zemlje dolaze proizvodi, ukoliko su povoljniji po cijeni i kvalitetu.

"Ne postoji prepreka za kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda ukoliko su cijena i kvalitet konkurentniji od ponude drugih zemalja", rekao je Hemati.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država prethodno izjavio da će zamrznuta iranska sredstva, koja će biti oslobođena, biti korišćena isključivo za kupovinu hrane od američkih poljoprivrednika.

Kalibaf: Ormuski moreuz se nikada neće vratiti u stanje pre rata

Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf poručuje da se Ormuski moreuz nikada neće vratiti u stanje prije rata i da će njime upravljati Islamska Republika Iran, u skladu sa međunarodnim pravom.

Tokom povratka sa razgovora u Švajcarskoj, Kalibaf je rekao da je nedavni sporazum između Irana i Sjedinjenih Država fundamentalno promijenio situaciju u tom strateškom plovnom putu.

"Svi treba da znaju da se upravljanje Ormuskim moreuzom nikada neće vratiti na stanje kakvo je bilo prije rata", rekao je Kalibaf u intervjuu za iranske medije.

Ормуски мореуз

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Ormuski moreuz potpuno slobodan za plovidbu

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens kaže da delegacije Vašingtona i Teherana nastavljaju pregovore u Švajcarskoj na tehničkom nivou, naglašavajući da je ostvaren napredak ka postizanju konačnog sporazuma.

S druge strane, Iran poručuje da nije pregovarao o svom nuklearnom programu, uz najavu da će saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju nastaviti u skladu sa postojećim obavezama i odlukama državnih institucija.

U okviru sprovođenja memoranduma o razumevanju, američko Ministarstvo finansija izdalo je privremenu licencu kojom se do 21. avgusta omogućava proizvodnja, isporuka i prodaja iranske nafte i petrohemijskih proizvoda.

U međuvremenu, Njujork tajms piše da su Izraelske odbrambene snage (IDF) dobile naređenje da se vojne operacije u Libanu ograniče na odbrambena dejstva i stroge kontrole upotrebe oružja i rušenje objekata.

Libanski bezbjednosni zvaničnici navode da se primirje između Izraela i Hezbolaha od subote uveče poštuje gotovo u potpunosti, iako povremeni incidenti usporavaju povratak raseljenih stanovnika na jug zemlje, prenosi RTS.

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