Macut u Banjaluci: Premijer Srbije danas sa Minićem

Predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut posjetiće danas Banjaluku u okviru nastavka kontinuiranih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske.

Sastaće se sa premijerom Srpske Savom Minićem, kao i sa predsjednikom Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem.

Nakon toga će Macut biti inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Srpske.

Planirano je da srpski premijer obiđe i Univerzitetski klinički centar i razgovara sa generalnim direktorom Nikolom Šobotom.