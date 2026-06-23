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Macut u Banjaluci: Premijer Srbije danas sa Minićem

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 07:21

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Мацут у Бањалуци: Премијер Србије данас са Минићем
Foto: RTRS

Predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut posjetiće danas Banjaluku u okviru nastavka kontinuiranih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske.

Sastaće se sa premijerom Srpske Savom Minićem, kao i sa predsjednikom Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem.

Nakon toga će Macut biti inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Srpske.

Planirano je da srpski premijer obiđe i Univerzitetski klinički centar i razgovara sa generalnim direktorom Nikolom Šobotom.

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Đuro Macut

Banjaluka

ANURS

Savo Minić

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