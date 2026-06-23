Beba stradala u pucnjavi zbog paketa pelena

Smrt jednogodišnjeg dječaka Kohena Vajlija, koji je stradao u policijskoj pucnjavi u američkoj saveznoj državi Misisipi, izazvala je talas ogorčenja, proteste i nove rasprave o policijskoj odgovornosti i rasnim odnosima u SAD.

Incident se dogodio 14. juna u gradiću Senatobija, kada je policija reagovala na prijavu o navodnoj krađi pelena u prodavnici „Volmart“. Prema saopštenju istražnih organa, policajci su pokušali da zaustave vozilo u kojem su se nalazile dvije žene i dijete, ali je vozač navodno krenuo prema policajcima, nakon čega je jedan od njih otvorio vatru.

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Majka stradalog dječaka Velesija Vajli osporava ovu verziju događaja, tvrdeći da vozilo nije išlo prema policajcima i da njena prijateljica nije ukrala pelene, za šta su je osumnjičili, već ih je platila.

Stručnjaci za policijske procedure ističu da se pucanje na vozila u pokretu smatra izuzetno rizičnom taktikom zbog mogućnosti da budu povrijeđeni nevini putnici.

Ponovo otvorena pitanja rasne pravde

Slučaj je u javnosti brzo upoređen sa drugim kontroverznim policijskim intervencijama u kojima su stradali Afroamerikanci nakon sumnji na sitna krivična djela.

Bernis King, kćerka Martina Lutera Kinga, poručila je da je neprihvatljivo da život djeteta bude izgubljen zbog predmeta koji se mogu nadoknaditi.

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- Tretiramo robu na polici kao vredniju od djeteta. To nije samo loš policijski rad, već moralni slom - navela je ona.

Aktivisti za ljudska prava ističu da ovaj slučaj predstavlja još jedan podsjetnik na posljedice sistemskog rasizma i sporne policijske prakse u SAD, prenosi Gardijan.

Tenzije koje traju godinama

Predstavnici lokalnih organizacija tvrde da je smrt dječaka samo kulminacija višegodišnjih problema u odnosima između policije i crnačke zajednice u Senatobiji.

Kao primjere navode slučaj iz 2025. godine, kada je žena tokom intervencije oborena na zemlju i uhapšena zbog spora oko parking-mjesta, kao i incident iz 2023. godine kada je policajac otpušten zbog hapšenja desetogodišnjeg dječaka.

Prema podacima popisa iz 2020. godine, oko 40 odsto od približno 8.300 stanovnika Senatobije čine Afroamerikanci.

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Istraga u toku

Policajac koji je pucao i žena koja je upravljala vozilom nalaze se na administrativnom odsustvu dok traje istraga. Vlasti su najavile da će snimak incidenta biti objavljen po okončanju istrage.

Porodica stradalog dječaka opisuje Kohena kao vedro i nasmijano dijete koje je obožavalo da se igra u dvorištu.

- Imao je najljepši osmijeh koji možete zamisliti. Bio je moj svijet - rekla je njegova baka Veronika Roberson.