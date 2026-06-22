Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Ormuski moreuz potpuno slobodan za plovidbu.
"Moreuz je potpuno otvoren. Imamo dvije stvari: imamo otvoreni moreuz i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje", rekao je Tramp u Bijeloj kući.
Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf izjavio je da putuje u Oman na pregovore o situaciji u vezi sa Ormuskim moreuzom.
Iran i SAD održali su juče razgovore u Švajcarskoj, pri čemu su Katar i Pakistan posredovali.
Delegaciju SAD predvodio je potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens, dok je Galibaf predvodio iranski tim, prenosi Srna
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