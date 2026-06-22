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Ormuski moreuz potpuno slobodan za plovidbu

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 22:12

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Ормуски мореуз
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Ormuski moreuz potpuno slobodan za plovidbu.

"Moreuz je potpuno otvoren. Imamo dvije stvari: imamo otvoreni moreuz i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje", rekao je Tramp u Bijeloj kući.

Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf izjavio je da putuje u Oman na pregovore o situaciji u vezi sa Ormuskim moreuzom.

Iran i SAD održali su juče razgovore u Švajcarskoj, pri čemu su Katar i Pakistan posredovali.

Delegaciju SAD predvodio je potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens, dok je Galibaf predvodio iranski tim, prenosi Srna

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Tagovi :

Ormuski moreuz

Amerika

Iran

primirje

Donald Tramp

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