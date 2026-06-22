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Vens otputovao iz Švajcarske nakon pregovora

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 21:03

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Џеј Ди Венс на преговорима с Ираном
Foto: Tanjug/Fabrice Coffrini/Keystone via AP

Američki potpredsjednik Džej Di Vens otputovao je danas iz Švajcarske nakon pregovora na visokom nivou usmjerenih na okončanje rata sa Iranom.

"Koliko god je ovo mjesto veoma lijepo, ne mogu da ostanem ovdje narednih 60 dana", rekao je Vens na kratkoj konferenciji za novinare prije odlaska", prenio je CNN.

Vens je ponovio da su pregovarači postigli veliki napredak tokom razgovora u Birgenštoku.

Vens je stigao u Švajcarsku u subotu nakon što su razgovori, prvobitno zakazani za petak, odloženi zbog eskalacije borbi između Izraela i libanske militantne grupe Hezbolah u Libanu.

(Glas Srpske )

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Džej Di Vens

Švajcarska

Amerika

Iran

Tramp Iran pregovori

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