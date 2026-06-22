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Usljed velike vrućine u Francuskoj preminula tri lica

22.06.2026 17:36

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Усљед велике врућине у Француској преминула три лица
Foto: Pixabay

Tri starije osobe preminule su pod uticajem ekstremne vrućine u Francuskoj, a hiljade škola su zatvorene ili su izmijenile raspored pošto su vlasti izdale upozorenja o toplotnom talasu.

Prognozira se da će temperatura u Bordou, na jugozapadu Francuske, tokom dana premašiti 42 stepena Celzijusova.

Meteorološka agencija Meteo Frans saopštila je da će 49 administrativnih oblasti biti pod upozorenjem na crveni toplotni talas.

Meteorolozi su u Velikoj Britaniji saopštili da bi temperatura ove sedmice mogla da obori rekord za jun i premaši 39 stepeni Celzijusovih. Sadašnji rekord od 35,6 stepeni Celzijusovih postavljen je 1957. i 1976. godine.

U Španiji, državna meteorološka agencija AEMET izdala je crveno upozorenje za regiju Baskije.

Prognozirano je da će temperatura u San Sebastijanu tokom dana porasti na 40 stepeni Celzijusovih, što je više nego dvostruko u odnosu na istorijski prosjek u ovom gradu za 22. jun.

U Italiji je za danas izdato upozorenje na toplotni talas u 12 gradova, uključujući Milano, Torino, Veneciju, Bolonju, Firencu i Rim.

Crveni krst u Milanu saopštio je da poziva starije ljude i lica sa zdravstvenim problemima da dođu u rashladni centar ove organizacije, gdje solarni paneli napajaju klimatizaciju.

U blizini rimskog Panteona, turisti su potapali šešire u fontane, prskali lica i stavljali mokre peškire oko vrata, dok su se drugi sklonili u restorane sa rashladnim uređajima.

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Tagovi :

Francuska

vrućina

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