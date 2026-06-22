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Broj zaraženih od ebole premašio hiljadu

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ATV redakcija
22.06.2026 16:40

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Ебола
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Broj zaraženih ebolom u Kongu premašio je 1.000 u epidemiji koja se proširila na treći kamp za raseljena lica, navodi se u zvaničnom vladinom izvještaju.

Potvrđeni broj smrtnih slučajeva je 254, više od mjesec dana nakon proglašenja epidemije rijetkog soja bundibugio, protiv kojeg još nema vakcine niti lijeka.

Brzina širenja virusa u tri provincije na istoku Konga izazvala je upozorenja afričkih zdravstvenih stručnjaka da bi epidemija mogla da nadmaši onu koja je usmrtila više od 11.000 ljudi širom zapadne Afrike od 2014. do 2016. godine.

Djevojčica koja je testirana na ebolu 14. juna u kampu za raseljena lica Hungbe umrla je prije nego što je sljedećeg dana stigao pozitivan rezultat, navodi se u zdravstvenom izvještaju.

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Najmanje 107 ljudi bilo je u kontaktu sa njom, uključujući članove porodice, zdravstvene radnike i ljude iz drugih kampova.

Zdravstveni zvaničnici Konga upozoravaju da u zemlji nema dovoljno objekata za izolaciju pacijenata.

Potvrđena su i dva slučaja u Kpangbi, još jednom kampu za raseljenje u istoj oblasti, gdje su smješteni ljudi koji su pobjegli od višedecenijskih sukoba oružanih grupa, milicija i vojske.

Najmanje 30 ljudi umrlo je u trećem kampu za raseljena lica u Buniji.

Do sada su gotovo petinu potvrđenih slučajeva činila djeca, navodi se u preliminarnim podacima Unicefa, prenosi Srna.

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ebola

Ebola virus

Kongo

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