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Virus ebole ubrzano se širi: Zahvatio još tri provincije

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ATV
12.06.2026 15:46

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Здравствени радници носе пацијента код кога је потврђено да има еболу у изолациони центар Опште болнице Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Visoki komesarijat UN za izbjeglice /UNHCR/ potvrdio je prve smrtne slučajeve povezane sa ebolom u kampu za raseljena lica na istoku Konga.

Dvije žrtve su interno raseljena lica koja su živjela u kampu "Kpangba", u kojem je 30.000 interno raseljenih, navodi UNHCR u izvještaju.

Virus se proširio na tri provincije od kada je Svjetska zdravstvena organizacija 17. maja, zbog epidemije ebole, proglasila vanredno stanje po javno zdravlje od međunarodnog značaja.

U provincijama epidemijom Ituri, Južni Kivu i Sjeverni Kivu, devastiranim višedecenijskim sukobima, živi više od pet miliona raseljenih lica.

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Nepovjerenje prema humanitarnim grupama široko je rasprostranjeno tokom jednomjesečne epidemije ebole u Kongu, a lokalni stanovnici ponekad u tajnosti sahranjuju tijela, uprkos visokom riziku od zaraze.

Kongo je do danas prijavio 676 potvrđenih slučajeva i 136 smrtnih ishoda u epidemiji ebole koja se proširila i na susjednu Ugandu, gdje je prijavljeno ukupno 19 slučajeva,prenosi Srna.

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ebola

Ebola virus

Kongo

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