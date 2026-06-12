Užas u Kini: Udomljavao pse, pa ih mučio i snimke prodavao na internetu

Kineske vlasti privele su muškarca pod sumnjom da je zlostavljao životinje pred kamerom, kako bi kasnije prodavao snimke na internetu.

Lokalni mediji izvještavaju da je muškarac, navodno, glumio “udomitelja” i potom mučio više mačaka i pasa.

Kako je sve počelo?

Cijeli slučaj je otkriven pošto je prijateljica jedne žene, koja je dala pse na usvajanje, podelila svoje iskustvo na internetu. Ubrzo, više od 100 besnih građana se okupilo ispred kuće pomenutog muškarca u gradu Čungking, prenosi Bi-bi-si.

Policija nije saopštila za koje tačno delo se muškarac tereti. On je imenovan samo prezimenom, Li.

Lokalni mediji prenose da je, navodno, ranije ovog mjeseca objavio oglas na kineskoj mreži Doujin, navodeći da želi “besplatno da usvoji pse”. Tvrdio je da njegova djeca “izuzetno vole štence“.

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Nedavno su volonteri organizacije za zaštitu životinja pronašli jednog od udomljenih štenaca kako luta hodnikom zgrade u kojoj Li živi, sa slomljenom nogom, odsječenim repom i povređenom glavom, tvrdi se.

Istraga je u toku

Ne dugo potom, pojavili su se i snimci ogorčenih ljudi ispred njegove kuće, pri čemu su neki nosili transparente u znak protesta.

“Oni koji zlostavljaju životinje samo vježbaju okrutnost prema ljudima“, pisalo je na jednom od njih.

U javnosti su se pojavili i pozivi na strogu kaznu nakon vijesti da je muškarac pritvoren.

“Ovo je užasavajuće. Zalažem se za najstrožu kaznu“, napisao je jedan korisnik na kineskoj društvenoj mreži Weibo.

Dalja istraga bi trebalo da utvrdi ima li istine u bizarnim navodima, prenosi Telegraf.rs.