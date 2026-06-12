U ponedjeljak Kolegijum o posebnoj sjednici parlamenta

Autor:ATV
Komentari:0
Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske o utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice parlamenta Srpske biće održana u ponedjeljak, 15. juna, u Banjaluci.
Sjednica Kolegijuma biće održana u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske sa početkom u 10 časova, najavljeno je iz parlamenta Srpske.
Sjednicu Kolegijuma sazvao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Republika Srpska
Dodik: Srbi su bili pokusni kunići Haškom tribunalu
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
17
42
17
34
17
33
17
28
17
25
Trenutno na programu