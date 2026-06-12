U ponedjeljak Kolegijum o posebnoj sjednici parlamenta

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Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske o utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice parlamenta Srpske biće održana u ponedjeljak, 15. juna, u Banjaluci.

Sjednica Kolegijuma biće održana u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske sa početkom u 10 časova, najavljeno je iz parlamenta Srpske. Sjednicu Kolegijuma sazvao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Republika Srpska Dodik: Srbi su bili pokusni kunići Haškom tribunalu

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