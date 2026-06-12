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U ponedjeljak Kolegijum o posebnoj sjednici parlamenta

Autor:

ATV
12.06.2026 14:11

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Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske o utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice parlamenta Srpske biće održana u ponedjeljak, 15. juna, u Banjaluci.

Sjednica Kolegijuma biće održana u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske sa početkom u 10 časova, najavljeno je iz parlamenta Srpske.

Sjednicu Kolegijuma sazvao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

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Tagovi :

nsrs

sjednica

Narodna skupština Republike Srpske

kolegijum

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