Minić: Ne postoji druga institucija osim Haga koja u pritvoru drži ljude teškog zdravstvenog stanja

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da, osim Haškog tribunala, ne postoji druga institucija na zemaljskoj kugli koja u pritvoru drži čovjeka čije je zdravstveno stanje teško, kao što je to slučaj sa generalom Ratkom Mladićem.

"To govori o odnosu prema nama i govori o tome zašto je Tribunal i formiran, ko se nalazi u njegovim kazamatima i kome je dosuđeno najviše godina", rekao je Minić novinarima u Bijeljini.

Srbija je najavila da će na sjednici Savjeta bezbjednosti UN o radu haškog Mehanizma istaći slučaj generala Ratka Mladića jer pitanje njegovog zdravstvenog stanja prevazilazi svaki politički ili pravni aspekt i tiče se, prije svega, poštovanja osnovnih ljudskih prava.

Republika Srpska Darko Mladić: Stanje generala sve lošije, ovo pitanje se postavlja na sjednici SB

General Mladić je 10. aprila imao prvi, a 2. maja još jedan moždani udar, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtjev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

/SRNA/