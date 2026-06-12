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Minić: Ne postoji druga institucija osim Haga koja u pritvoru drži ljude teškog zdravstvenog stanja

Autor:

ATV
12.06.2026 13:12

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Бањалуици
Foto: ATV/Branko Jović

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da, osim Haškog tribunala, ne postoji druga institucija na zemaljskoj kugli koja u pritvoru drži čovjeka čije je zdravstveno stanje teško, kao što je to slučaj sa generalom Ratkom Mladićem.

"To govori o odnosu prema nama i govori o tome zašto je Tribunal i formiran, ko se nalazi u njegovim kazamatima i kome je dosuđeno najviše godina", rekao je Minić novinarima u Bijeljini.

Srbija je najavila da će na sjednici Savjeta bezbjednosti UN o radu haškog Mehanizma istaći slučaj generala Ratka Mladića jer pitanje njegovog zdravstvenog stanja prevazilazi svaki politički ili pravni aspekt i tiče se, prije svega, poštovanja osnovnih ljudskih prava.

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General Mladić je 10. aprila imao prvi, a 2. maja još jedan moždani udar, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtjev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

/SRNA/

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Savo Minić

Ratko Mladić

Hag

Ratko Mladić moždani udar

general Ratko Mladić

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