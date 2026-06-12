Logo

Minić: Gradimo i radimo u svakoj opštini

Autor:

ATV
12.06.2026 11:57

Komentari:

2
Почетак радова на изградњи дионице аутопута Бијељина - Брчко, присуствују званичници Српске.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Srpske Savo Minić, poručio je da je početak radova na izgradnji dionice autoputa Bijeljina - Brčko je ono što u Srpskoj svaki dan možemo da vidimo.

" Auto - putem se vraćaju ljudi i dolaze investicije ali i sve ostalo. Mi povećavamo plate i pravimo ambijent koji Srpska zaslužuje i mi to želimo. Mi želimo da svaku opštinu obiđemo i kažemo da se tu gradi i radi", rekao je Minić.

Bitno je da se radi i dalje, kaže Minić.

"Ovo je lijepo mjesto za život i neka ovi radovi idu intenzitetom kojim treba da idu. Srpska ima kapacitet. Preko 6 milijardi investicija će biti i Srpska će biti još ljepše i draže mjesto za život, istakao je Minić", poručio je Minić sa svečanosti u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine povodom početka izgradnje dionice auto-puta Bijeljina–Brčko, duge 17 kilometara, čime će biti nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i BiH..

Радован Вишковић

Republika Srpska

Višković: Ovo je dokaz moći, snage i vizije ljudi koji već 20 godina upravljaju Srpskom

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Autoputevi Republike Srpske

Autoputevi Srpske

Bijeljina-Brčko

Komentari (2)

Više iz rubrike

Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir: Srpska obrazuje kvalitetne policijske službenike

2 h

0
Радован Вишковић, вршилац дужности Аутопутева Републике Српске

Republika Srpska

Višković: Ovo je dokaz moći, snage i vizije ljudi koji već 20 godina upravljaju Srpskom

2 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Srpska postala veliko gradilište i privlačna destinacija za investitore

2 h

0
Свечаности у Залужанима присуствују српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.

Republika Srpska

Cvijanović: Maturanti srednje škole unutrašnjih poslova na početku časne službe

2 h

0

  • Najnovije

13

58

Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu s nožem, nastao haos

13

52

Haos u Banjaluci: Automobili se kao čamci probijaju kroz vodu

13

50

Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu u Mančesteru sa nožem

13

43

Dodik: Srbi su bili pokusni kunići Haškom tribunalu

13

41

Poznate nove cijene goriva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima