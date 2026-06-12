Minić: Gradimo i radimo u svakoj opštini

Autor:ATV
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Predsjednik Vlade Srpske Savo Minić, poručio je da je početak radova na izgradnji dionice autoputa Bijeljina - Brčko je ono što u Srpskoj svaki dan možemo da vidimo.
" Auto - putem se vraćaju ljudi i dolaze investicije ali i sve ostalo. Mi povećavamo plate i pravimo ambijent koji Srpska zaslužuje i mi to želimo. Mi želimo da svaku opštinu obiđemo i kažemo da se tu gradi i radi", rekao je Minić.
Bitno je da se radi i dalje, kaže Minić.
"Ovo je lijepo mjesto za život i neka ovi radovi idu intenzitetom kojim treba da idu. Srpska ima kapacitet. Preko 6 milijardi investicija će biti i Srpska će biti još ljepše i draže mjesto za život, istakao je Minić", poručio je Minić sa svečanosti u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine povodom početka izgradnje dionice auto-puta Bijeljina–Brčko, duge 17 kilometara, čime će biti nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i BiH..
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