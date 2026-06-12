Višković: Ovo je dokaz moći, snage i vizije ljudi koji već 20 godina upravljaju Srpskom

Povodom početka izgradnje dionice auto-puta Bijeljina–Brčko, duge 17 kilometara, čime će biti nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i BiH, vršilac dužnosti Autoputeva Republike Srpske, Radovan Višković, rekao je da je ovo istorijski dan za Srpsku.

"Ovo je dokaz moći i snage, vizije ljudi, koji već 20 godina upravljaju Srpskom. Naš strateški, nacionalni, cilj je povezati Banjaluku i Beograd, preko teritorije Srpske i mi to iz godine u godinu realizujemo. Naši poslovni partneri su iz grupacije kineskih željeznica koji su svjetski priznati", rekao je Višković.

Očekuje, kaže, da opravdaju svoju ulogu i da ovaj auto - put bude sagrađen što je moguće prije.

"Sa ovog mjesta pozivamo i vlasti Distrikta da ubrzaju svoje procedure i da sagrade auto - put preko Brčkog. Mi smo tražili da gradimo ali nismo dobili saglasnost. Sada očekujem da prate realizaciju projekata koji će doći na njihovu granicu kako bi naš nacionalni cilj bio u punom kapacitetu završen", rekao je Višković.

Ostalo je još 35 kilometara od Doboja do Vukosavlja, kaže Višković navodeći da očekuje postizanje dogovora i da u naredne tri do četiri godine bude ostvaren san.

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"Srpska gradi, radi i razvija se, uprkos kritikama. Ovaj auto - put je "ključ u ruke" sa kineskim partnerom. Oni sve rade. Sada očekujemo da u punom kapacitetu krenemo u projekat. Imovinski odnosi su riješeni, nema predmeta na čekanju", istakao je Višković

Na ovih 17 kilometra imamo 15 objekata, 4 mosta, 9 nadvožnjaka, jedan podvožnjak i jedna petlja, naveo je Višković.

"Ispoštovali smo sve pristupne puteve. Ovo je investicija od 274 miliona maraka koja su obezbijeđena iz kreditnih sredstava", rekao je Višković.

/RTRS/