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Dodik čestitao Putinu Dan Rusije: Zahvalnost za prijateljske odnose i razumijevanje

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ATV
12.06.2026 11:06

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Састанак Милорада Додика и Владимира Путина
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik uputio je čestitku predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu i svim građanima Ruske Federacije najsrdačnije čestitke povodom 12. juna – Dana Rusije, uz iskrene želje za mir, stabilnost, prosperitet i dalji napredak zemlje.

Dodik je naglasio da su jedinstvo i snaga Rusije, kao i privrženost njenih građana vrijednostima slobode, suvereniteta i nacionalnog razvoja dali nemjerljiv doprinos svjetskoj civilizaciji, nauci, kulturi i očuvanju tradicionalnih vrijednosti.

"Koristim priliku i da izrazim zahvalnost za prijateljske odnose i razumijevanje koje Ruska Federacija pokazuje prema Republici Srpskoj, kao i za podršku zasnovanu na međusobnom poštovanju i uvažavanju. Uvjeren sam da će se naše veze i saradnja nastaviti razvijati i jačati na dobrobit naših naroda", poručio je predsjednik Dodik.

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Uz iskrene želje za blagostanje Ruske Federacije, Dodik je uputio izraze dubokog poštovanja.

/SRNA/

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Milorad Dodik

Vladimir Putin

Rusija

Republika Srpska

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