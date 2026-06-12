Dodik čestitao Putinu Dan Rusije: Zahvalnost za prijateljske odnose i razumijevanje

Autor:ATV
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Predsjednik Milorad Dodik uputio je čestitku predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu i svim građanima Ruske Federacije najsrdačnije čestitke povodom 12. juna – Dana Rusije, uz iskrene želje za mir, stabilnost, prosperitet i dalji napredak zemlje.
Dodik je naglasio da su jedinstvo i snaga Rusije, kao i privrženost njenih građana vrijednostima slobode, suvereniteta i nacionalnog razvoja dali nemjerljiv doprinos svjetskoj civilizaciji, nauci, kulturi i očuvanju tradicionalnih vrijednosti.
"Koristim priliku i da izrazim zahvalnost za prijateljske odnose i razumijevanje koje Ruska Federacija pokazuje prema Republici Srpskoj, kao i za podršku zasnovanu na međusobnom poštovanju i uvažavanju. Uvjeren sam da će se naše veze i saradnja nastaviti razvijati i jačati na dobrobit naših naroda", poručio je predsjednik Dodik.
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Uz iskrene želje za blagostanje Ruske Federacije, Dodik je uputio izraze dubokog poštovanja.
/SRNA/
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