Dodik uručio informatičku opremu najuspješnijim učenicima u Dragočaju

Nagrađeni su učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na republičkim i državnim takmičenjima. Nisu krili oduševljenje poklonima. Iste će ,kako kažu, i te kako koristiti.

"To mi znači puno jer me podstaklo da dalje učim i da dalje napredujem kako bi uspjela u daljem životu“, rekla je Elena Nenadić.

„Osvojio sam 3. mjesto na Republičkom takmičenju i prošao sam na olimpijadu juniorsku“, rekao je Georgije Radić.

"Moji planovi su da upišem Banjalučku elektrotehničku školu smjer programiranje“, rekao je Mihajlo Dragić.

Obrazovanje, znanje i njegovanje identiteta predstavljaju temelje na kojima treba graditi budućnost Republike Srpske. Republika Srpska ulaže značajna sredstva u obrazovanje i nastaviće da podržava škole, nastavnike i učenike, poruka je Milorada Dodika. Dodaje da su upravo znanje i mladi ljudi najveći potencijal našeg društva

"Ne smijemo proći i ne primjetiti ove mlade ljude i njihove uspjehe", rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik, te je dodao:

"Oni su nesumnjivo ponos ne samo škole nego iz svojih roditelja. Sve jedan roditelj kad ima dijete koje odnosi nagrade u znanju je sve ono što mu treba u životu. Moje čestitke."

Republika Srpska vodi računa o onima koji su uspješni ali i o onima koji trebaju postati uspješni, ističe srpski član predsjedništva BiH.

"Mi smo ponosni na njihove uspjehe, ponosni na uspjehe svih prosvjetnih radnika koji su takođe uložili svoj trud da naša djeca budu ti koji dobijaju sjajne nagrade ali isto tako da nikad ne zaboravimo ulogu roditelja u svemu tome“, kazala je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Posjeta zvaničnika je bitna i važno je napomenuti šta je sve za ovu školu urađeno u prethodnom periodu. Nova stolarija i klimatizovane učionice dio su procesa modernizacije ove škole i čine praćenje nastave u uslovima boljim nego ikad.

"Danas nam je izuzetna čast da su nas posjetili državno rukovodstvo predsjednik Dodik i predsjednica Željka koji su uložili u ovu školu godinama oko milion maraka. Cilj današnje posjete je da uruče nagrade našim pobjednicima đacima na Republičkim takmičenjima“, rekao je Srđan Bogdanović, direktor OŠ „Desanka Maksimović“.

Tokom posjete razgovarano je i o daljem unapređenju uslova za obrazovanje i nastavku ulaganja u školsku infrastrukturu.

Ulaganje u ovu školu koja broji 540 učenika i daje ovakve talente biće nastavljeno. Mladi ljudi, demografija i porodica ostaju prioritet Republike Srpske.