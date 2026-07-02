Dijele se uputstva za provokaciju ratnim zastavama: Stiže odgovor iz Srpske

Ne jenjavaju provokacije iz FBiH. Poslije zapaljene zastave Republike Srpske na entitetskoj liniji - dijele se i pišu uputstva kako sa zastavama takozvane Armije BiH ulaziti u Republiku Srpsku.

Da li je riječ o organizovanim poduhvatima i kako će na to odgovoriti institucije Srpske?

Nije više jedan snimak. Nije više ni jedan incident. Dva slučaja u Doboju, jedna zapaljena zastava na entitetskoj granici i desetine poziva na društvenim mrežama. Zastave takozvane Armije BiH ponovo su na ulicama Republike Srpske. Policija reaguje, pišu se prekršajni nalozi. Na društvenim mrežama kruže uputstva kako sa tim zastavama ući u Republiku Srpsku i šta raditi kada vas zaustavi policija.

"Postupajući po prijavi građana da je na putničkom automobilu na području grada Doboja istaknuta ratna zastava BiH, policijski službenici su identifikovali lice inicijala S.H. koje se prilikom preduzimanja zakonom propisanih mjera i radnji oglušilo o zakonito naređenje policijskog službenika, nakon čega je lišeno slobode, a predmetna zastava je uz potvrdu oduzeta", rečeno je iz MUP-a Republike Srpske.

Društvene mreže odradile su svoje. Šire se snimci, pišu komentari, a onda su se pojavila i uputstva, koja su po svemu sudeći za rubriku vjerovali ili ne. Upućuju se tako građani kako sa zastavom tzv. Armije BiH ući na područje Republike Srpske. Kako snimati policiju. Šta reći. Šta ne. Srbi iz Republike Srpske vrlo dobro znaju šta znači zastava tkzv. Armije BiH, kaže Slobodan Župljanin. Pod njom su odsijecane srpske glave. I dan danas budi jezu u kostima.

"Društvene mreže bruke od toga kako se praktično nagovaraju i oni koji bi i ne bi da provociraju sa zastavama Armije BiH i to moramo spriječiti. Jedini legitiman i legalan način jeste da se ta materija zakonom uredi i nadam se da će to biti u zakonski najkraćem vremenskom periodu. Mašite svojim zastavama gđe hoćete, po čitavoj Federaciji BiH. Radite s njima šta god hoćete. Srpske zastave nećete skidati i nećete provocirati tzv. zastavama Armije BiH", objasnio je stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin.

Za Republiku Srpsku nije to komad platna. Posebno ne nakon što je prije nekoliko dana na entitetskoj granici zapaljena zastava Republike Srpske. Stigle su reakcije i najava da će se zakonom zabraniti isticanje ratnih obilježja koja vrijeđaju žrtve i uznemiravaju javnost. Sve je i počelo sa zastavom, kada je ubijen srpski svat, kaže Ljubiša Ćosić. Ni danas nakon 35 godina situacija nije bolja. Samo se nivo i intenzitet mržnje pojačava.

"Taj nivo mržnje kojim su oni, što kaže naš narod odavno prekucali igricu. Pokazaće da će to dovesti do raspada ovog sistema koji se zove nemoguća i neodrživa BiH. Ja nisam za to da im palimo njihove zastave. Nas njihove zastave ne interesuju. Mislim da samo trebamo poslati poruku da naša odanost i naše vjerovanje u Republiku Srpsku ne smiju biti promjenjiva kategorija", rekao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.

Da se svaka ovakva vatra brzo prenese i preko entitetske linije, potvrđuju i Srbi iz Federacije. Kada se tenzije podignu, prvi ih osjete oni koji žive u sredinama gdje su manjina. Srbi to u Federaciji itekako jesu. Zato, kako kažu, provokacije nikome ne donose dobro. Najskuplje ih plaćaju obični ljudi.

"Po njima bi srpski narod trebao prihvatiti ratne zastave kao dio navijačkih koreografija, iako sami znamo koliko je samo srpski djece zaklano pod tim istim zastavama. Zato potpuno podržavam inicijativu da ovim i ovakvim zastavama ne smije biti mjesta nigdje u javnom eteru, da ne spominjem kako se osjećaju Srbi u Federaciji, gledajući svakodnevno divljanje huligana i fanatika ratnim obilježjima koje bude duhove prošlosti kod našeg naroda širom Federacije, a koliko vidim i u Republici Srpskoj", kazao je delegat iz reda Srba u Domu naroda Parlamenta FBiH Goran Broćeta.

Reagovali su i bijeljinski Panteri. Zastava Republike Srpske se ne smije paliti. Na provokacije se mora odgovoriti institucijama, ne haosom na ulici. I sami su svjedoci dvostrukih aršina. Srpska obilježja u Federaciji ne tolerišu. Od Republike Srpske se očekuje nešto sasvim drugo.

"Kada idemo na obilježavanje u FBiH, evo konkretno u Tuzlu, ne daju da se unese upaljač sa trobojkom. Ne možete ni na vijenac staviti trobojku. Čuva nas na stotine policajaca. Ne možemo doći svojim autima na takav način", izjavio je predsjednik Udruženja veterana “Garda Panteri” Bijeljina Petar Cvijetinović.

"Mislim da ovo vrijeme u kojem mi sada živimo nije vrijeme za provokacije. Mada, naši sugrađani koji sada žive na prostoru FBiH to često zloupotrebljavaju kada su u pitanju njihova obilježja.Pokušaćemo i tome da se suprotstavimo na jedan demokratski i civilizovan način", izjavio je predsjednik Asocijacija „Stvaraoci Republike Srpske Stevan Medić.

Republika Srpska neće odgovarati na isti način kao što je to slučaj u Federaciji, kaže resorni ministar. Odgovor stiže kroz institucije i zakonske okvire.

"I ovo je sigurno bila inicijalna kapisla da u Narodno Skupštinu uđu određena zakonska rješenja kroz izmjene i dopune Krivičnog zakonika i ostalih zakona i jednostavno da se pravnim sredstvima odgovori na ovakve provokacije i da se to u narednom periodu spriječi. Međutim, gledajući globalno – apsolutno sam zagovornik ideje mirnog razlaza", izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Na problematiku s početka ove priče stiže odgovor Vlade Republike Srpske. Utvrđen je Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Uvode se dva nova krivična djela - Javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne Države Hrvatske i Javno isticanje i promovisanje zastava i simbola tzv. Armije RBiH. Ako dobije podršku Narodne skupštine tokom naredne sjednice, javno isticanje i promovisanje zastave i simbola takozvane Armije Republike BiH postaće novo krivično djelo.