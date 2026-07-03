Sloga počela pripreme: Ognjenović preuzeo kormilo, stiglo sedam Španaca

Autor:ATV redakcija
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Pod trenerskom palicom novog šefa stručnog štaba Perice Ognjenovića fudbaleri Sloge upalili su motore za novu sezonu. Glavni cilj dobojskog tima je što ranije osigurati opstanak u premijerligaškom društvu.
Tokom ljeta ekipa je pretrpjela brojne promjene, a među novajlijama posebno se izdvaja dolazak sedmorice fudbalera iz Španije. Prvi čovjek kluba Miroslav Kršić nada se da će novi igrači pomoći Slogi u ostvarivanju što boljih rezultata.
Fudbaleri Sloge 11. jula kreću put Zlatibora na glavni dio priprema. Tamo su zakazane i pripremne utakmice.
Iza Sloge je turbulentna sezona u kojoj je do posljednjeg kola strepila za opstanak. Dobar pripremni period biće od velikog značaja za narednu koja počinje već osmog avgusta.
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