Sloga počela pripreme: Ognjenović preuzeo kormilo, stiglo sedam Španaca

Pod trenerskom palicom novog šefa stručnog štaba Perice Ognjenovića fudbaleri Sloge upalili su motore za novu sezonu. Glavni cilj dobojskog tima je što ranije osigurati opstanak u premijerligaškom društvu.

Tokom ljeta ekipa je pretrpjela brojne promjene, a među novajlijama posebno se izdvaja dolazak sedmorice fudbalera iz Španije. Prvi čovjek kluba Miroslav Kršić nada se da će novi igrači pomoći Slogi u ostvarivanju što boljih rezultata.

Fudbaleri Sloge 11. jula kreću put Zlatibora na glavni dio priprema. Tamo su zakazane i pripremne utakmice.

Iza Sloge je turbulentna sezona u kojoj je do posljednjeg kola strepila za opstanak. Dobar pripremni period biće od velikog značaja za narednu koja počinje već osmog avgusta.