Logo

Međunarodni dan bez plastičnih kesa: 50 odsto sveukupnog otpada čini ambalaža

Autor:

Sreten Rajilić
03.07.2026 20:18

Komentari:

0
Бањалучка Тржница. Људи стоје испред штандова са воћем.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj prošle godine reciklirano je oko dvije hiljade tona plastike, što je tek mali dio ukupnog plastičnog otpada.

Povodom Međunarodnog dana bez plastičnih kesa, na banjalučkoj Gradskoj tržnici poručeno je da plastični otpad predstavlja ozbiljnu prijetnju životnoj sredini i zdravlju.

U Republici Srpskoj prošle godine reciklirano je oko dvije hiljade tona plastike, što je tek mali dio ukupnog plastičnog otpada. Cilj akcije, povodom Međunarodnog dana bez plastičnih kesa, je da se koriste platneni cekeri umjesto plastičnih kesa.

"Svjesni smo da je život bez plastike, ovaj život koji mi živimo nezamisliv. Ako ne izmisle nešto povoljnije i lakše razgradivo, ili nekakav mikroorganizam koji bi razgrađivao brže te keze. Ali ako danas edukujemo 100 ljudi da smanjimo 100 kesa i to se nastavi tako to je 50000 dnevno", istakla je viši stručni saradnik za upravljanje otpadom u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Svetlana Topić.

Dobar je znak što u Srpskoj proizvodnja plastične ambalaže, pa i kesa, nije bitno zastupljena. Većina proizvoda koji postaju otpad uvozimo. Zagađivač, po Zakonu o otpadu, plaća ili Fondu ili Operateru. Samo Ministarstvo ipak ne može zabraniti korištenje plastične ambalaže, ali može inicirati privredi da sama prestane koristiti.

"Plastičnu vrećicu koristimo svega nekoliko minuta, eventualno nekoliko sati, dok nešto donesemo iz prodavnice, a ona se u prirodi razlaže decenijama i ostaje decenijama. Mi kao operater se trudimo da svake godine što više ambalaže sakupimo, recikliramo i ponovo upotrijebimo. Naravno trudićemo se da to tako bude i svih narednih godina. Mi smo prošle godine reciklirali oko 2000 tona plastike", kazala je operater Sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom Vesna Radulović.

Iako u Evropi zabranjene, plastične kese se kod nas po Zakonu naplaćuju i ostaju jedan od većih zagađivača svih medija životne sredine. 50 odsto sveukupnog otpada čini ambalaža, čije su plastične kese najpoznatiji predstavnik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

plastična kesa

Ekologija

Tržnica Banjaluka

plastika

Komentari (0)

Pročitajte više

Лото / Лутрија

Društvo

Jedan Loto igrač će sanjati broj 14: Rezultati i izvučeni brojevi u 53. kolu

29 min

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Svijet

Borba sa velikim požarom u Grčkoj: Desetine vatrogasaca na terenu, moguća evakuacija

31 min

0
Поклопац од шахта за канализацију са пукотинама.

Gradovi i opštine

Obezbijeđeno 5 miliona maraka za kanalizacionu mrežu u Tukovima

40 min

0
Крпељ зараза инфекција

Gradovi i opštine

Sve veći broj pacijenata se javlja u bolnicu zbog ujeda krpelja: Alarmatno u bh. gradu

44 min

0

Više iz rubrike

Лото / Лутрија

Društvo

Jedan Loto igrač će sanjati broj 14: Rezultati i izvučeni brojevi u 53. kolu

29 min

0
Жена стоји испред касе у маркету.

Društvo

Očekuje li građane Srpske pad cijena?

1 h

0
Министарство донијело Правилник: Ево шта ће бити приоритет на купалиштима

Društvo

Ministarstvo donijelo Pravilnik: Evo šta će biti prioritet na kupalištima

6 h

0
Узгајивачи шокирани: Цијена прасића на историјском минимуму, шта се дешава?

Društvo

Uzgajivači šokirani: Cijena prasića na istorijskom minimumu, šta se dešava?

7 h

0

  • Najnovije

20

37

Važna promjena za zaposlene u Njemačkoj

20

36

Muškarac uhapšen, mora da plati 2.500 evra zbog više prekršaja

20

23

Sloga počela pripreme: Ognjenović preuzeo kormilo, stiglo sedam Španaca

20

18

Međunarodni dan bez plastičnih kesa: 50 odsto sveukupnog otpada čini ambalaža

20

13

Jedan Loto igrač će sanjati broj 14: Rezultati i izvučeni brojevi u 53. kolu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima