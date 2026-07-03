Logo

Ministarstvo donijelo Pravilnik: Evo šta će biti prioritet na kupalištima

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 14:40

Komentari:

0
Министарство донијело Правилник: Ево шта ће бити приоритет на купалиштима
Foto: Pixabay

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske donijelo je pravilnik o načinu pružanja usluga na kupalištima kojim se sveobuhvatno uređuju uslovi za organizaciju i rad prirodnih i vještačkih kupališta sa ciljem unapređenja bezbjednosti posjetilaca, kvaliteta usluga i zaštite zdravlja korisnika.

Pravilnik propisuje minimalne uslove koje pružaoci usluga moraju ispunjavati, uključujući obezbjeđivanje sanitarno-higijenskih uslova, redovnu kontrolu kvaliteta vode, tehničku ispravnost infrastrukture, organizaciju spasilačke službe, kao i pravila ponašanja na kupalištima.

- Akcenat je stavljen na bezbjednost posjetilaca kroz obavezu izrade procjene rizika za svako kupalište, određivanje maksimalnog broja korisnika, jasno definisanje kupališnog reda, obezbjeđivanje odgovarajuće spasilačke opreme i angažovanje obučenih spasilaca u skladu sa vrstom i kapacitetom kupališta - saopšteno je iz resornog ministarstva.

Pravilnikom su prvi put detaljno uređeni uslovi za rad spasilačke službe, propisane kvalifikacije koje spasioci moraju ispunjavati, njihova ovlašćenja i obaveze, kao i vođenje spasilačke dokumentacije.

Takođe, uređena su pravila za organizovanje sportskih i rekreativnih aktivnosti na kupalištima, postavljanje sigurnosnih oznaka i zastava, te uslovi za iznajmljivanje opreme, poput ležaljki, suncobrana i druge opreme namijenjene boravku na kupalištu.

Donošenjem novog pravilnika zamjenjuje se dosadašnji pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima za pružanje turističkih usluga na kupalištu iz 2012. godine, čime se oblast poslovanja kupališta usklađuje sa odredbama novog Zakona o turizmu i savremenim standardima bezbjednosti i upravljanja rizicima.

Pravilnik o načinu pružanja usluga na kupalištima objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srpske" od 30. juna ove godine, a stupa na snagu osmog dana od objavljivanja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vlada Republike Srpske

kupalište

Bazen

Komentari (0)

Više iz rubrike

Узгајивачи шокирани: Цијена прасића на историјском минимуму, шта се дешава?

Društvo

Uzgajivači šokirani: Cijena prasića na istorijskom minimumu, šta se dešava?

2 h

0
нестао Миралем Обић

Društvo

Nestao mladić iz Gradiške, policija moli za pomoć u pronalasku!

2 h

0
Овим хороскопским знаковима је суђено велико богатство: Не могу да побјегну, чак и да то желе

Društvo

Ovim horoskopskim znakovima je suđeno veliko bogatstvo: Ne mogu da pobjegnu, čak i da to žele

2 h

0
Влада Републике Српске

Društvo

Sutra Dan žalosti u Republici Srpskoj

3 h

0

  • Najnovije

16

07

Zbog ubistva srpskog bračnog para uhapšen bivši pripadnik OVK

16

05

Zaplijenjena hrpa para u BiH: Pronađen i snajper

16

00

Drama na snimanju spota Milice Pavlović: Automobil u plamenu, vatrogasci na terenu

15

58

Uhapšen pripadnik OVK osumnjičen za ubistvo srpskog bračnog para

15

45

Htio da plati račun sićom, kasira ga odbio: Šta kaže zakon

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima