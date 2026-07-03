Ministarstvo donijelo Pravilnik: Evo šta će biti prioritet na kupalištima

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske donijelo je pravilnik o načinu pružanja usluga na kupalištima kojim se sveobuhvatno uređuju uslovi za organizaciju i rad prirodnih i vještačkih kupališta sa ciljem unapređenja bezbjednosti posjetilaca, kvaliteta usluga i zaštite zdravlja korisnika.

Pravilnik propisuje minimalne uslove koje pružaoci usluga moraju ispunjavati, uključujući obezbjeđivanje sanitarno-higijenskih uslova, redovnu kontrolu kvaliteta vode, tehničku ispravnost infrastrukture, organizaciju spasilačke službe, kao i pravila ponašanja na kupalištima.

- Akcenat je stavljen na bezbjednost posjetilaca kroz obavezu izrade procjene rizika za svako kupalište, određivanje maksimalnog broja korisnika, jasno definisanje kupališnog reda, obezbjeđivanje odgovarajuće spasilačke opreme i angažovanje obučenih spasilaca u skladu sa vrstom i kapacitetom kupališta - saopšteno je iz resornog ministarstva.

Pravilnikom su prvi put detaljno uređeni uslovi za rad spasilačke službe, propisane kvalifikacije koje spasioci moraju ispunjavati, njihova ovlašćenja i obaveze, kao i vođenje spasilačke dokumentacije.

Takođe, uređena su pravila za organizovanje sportskih i rekreativnih aktivnosti na kupalištima, postavljanje sigurnosnih oznaka i zastava, te uslovi za iznajmljivanje opreme, poput ležaljki, suncobrana i druge opreme namijenjene boravku na kupalištu.

Donošenjem novog pravilnika zamjenjuje se dosadašnji pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima za pružanje turističkih usluga na kupalištu iz 2012. godine, čime se oblast poslovanja kupališta usklađuje sa odredbama novog Zakona o turizmu i savremenim standardima bezbjednosti i upravljanja rizicima.

Pravilnik o načinu pružanja usluga na kupalištima objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srpske" od 30. juna ove godine, a stupa na snagu osmog dana od objavljivanja.