Ovim horoskopskim znakovima je suđeno veliko bogatstvo: Ne mogu da pobjegnu, čak i da to žele

U astrologiji se često izdvajaju horoskopski znakovi za koje se vjeruje da imaju izražen osjećaj za finansije, ambiciju ili "njuh" za zaradu.



Kaže se da su upravo oni pravi magnet za novac ili da im je, makar simbolično, suđeno da lakše dolaze do materijalnog uspjeha.

Bik

Bikovi su po prirodi usmjereni na stvaranje materijalne sigurnosti, a potreba za stabilnošću i udobnim životom kod njih je veoma izražena. Njihova najveća prednost je to što umiju mudro da upravljaju novcem i ne troše impulsivno, već radije štede.

Vole da se okruže lijepim, kvalitetnim i dugotrajnim stvarima, pa im je finansijska stabilnost izuzetno važna. U astrologiji se Bik povezuje sa drugom kućom, koja simbolizuje novac i imovinu, zbog čega se često smatra da imaju "njuh" za finansijsku sigurnost. Najviše im odgovara stabilan posao sa redovnim primanjima i jasnim osjećajem sigurnosti.

Ovan

Ovnovi su energični i teško podnose rutinu, što se odražava i na njihovu karijeru. Rijetko se dugo zadržavaju na istom poslu jer ih njihov temperament i stalna potreba za napretkom vode ka novim izazovima. Pokreću ih ambicija, takmičarski duh i samopouzdanje, pa se najbolje snalaze u ulogama u kojima mogu da vode i preuzmu odgovornost.

Važno im je da vole ono što rade jer tada najlakše ostvaruju i dobru zaradu. Ipak, zbog impulsivnog trošenja novac im se često ne zadržava dugo. Njihova hrabrost može ih odvesti u zanimanja poput policajca ili vatrogasca, ali i u profesije kao što su novinar, sportski trener, analitičar, arhitekta, dizajner, promoter, političar ili voditelj.

Djevica

Kao i Bikovi, pedantne Djevice cijene udoban i kvalitetan život. Njihova preciznost, perfekcionizam i oprezan odnos prema novcu često im donose finansijsku stabilnost. Uspjeh grade polako i sigurno, pa su s godinama sve zadovoljnije svojim rezultatima. U dvadesetim i tridesetim godinama često istražuju različite karijerne puteve dok ne pronađu onaj pravi, nakon čega njihov profesionalni razvoj može veoma brzo da napreduje.

U astrologiji se Djevica povezuje sa šestom kućom posla i svakodnevnih obaveza. Najbolje se snalaze u poslovima vezanim za izdavaštvo, uredništvo, medicinu, računovodstvo, jezike i prehrambenu industriju. Kada dođu na rukovodeće pozicije, trude se da budu pravedne, odgovorne i korektne, piše Super Žena

Lav

Kao "kralj Zodijaka", Lav teško može da zamisli život bez uspjeha i priznanja, a upravo ga snažna ambicija i potreba da se istakne motivišu da stvori finansijski uspjeh. Poslovni uspjeh za njih predstavlja potvrdu sopstvene vrijednosti, a vole i da budu u centru pažnje.