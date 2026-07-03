Logo

Sutra Dan žalosti u Republici Srpskoj

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 12:18

Komentari:

0
Влада Републике Српске
Foto: ATV

U Republici Srpskoj sutra je Dan žalosti povodom obilježavanja više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba u srednjem Podrinju i Birču.

Odluku o proglašenju Dana žalosti donijela je ranije Vlada Republike Srpske.

Dan žalosti, kako je navedeno, obilježava se na način propisan Zakonom o obilježavanju dana žalosti.

Centralna komemoracija povodom stradanja 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine biće održana sutra u Bratuncu, uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

Pomen će biti služen svim srpskim žrtvama iz srednjeg Podrinja i Birča u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, a organizuje se povodom 34 godine od velikog stradanja Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca, kada je ubijeno 69 civila i vojnika, a zarobljena 22, od kojih niko nije preživio.

Muslimanske jedinice iz Srebrenice su tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata najčešće napadale srpska sela na najveće pravoslavne praznike, a na Petrovdan 1992. godine napale su sela Zalazje, Biljaču, Sase i Zagone ubijajući sve što su stigli, pljačkajući i paleći srpsku imovinu, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dan žalosti

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сунце

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima?

1 h

0
Промовисана књига Милана Љепојевића "Пут самоопредјељења"

Društvo

Promovisana knjiga Milana Ljepojevića "Put samoopredjeljenja"

2 h

0
Пензионери бање рехабилитација

Društvo

Da li razvedena žena može dobiti penziju nakon smrti bivšeg muža?

2 h

1
Нова банка упозорава на лажне поруке

Društvo

Nova banka upozorava klijente: Pokušaj prevare putem lažnih SMS poruka!

3 h

0

  • Najnovije

13

32

Uzgajivači šokirani: Cijena prasića na istorijskom minimumu, šta se dešava?

13

29

Žena (72) se udavila na plaži u Šibeniku

13

24

Nestao mladić iz Gradiške, policija moli za pomoć u pronalasku!

13

20

"Srpska ima institucionalnu snagu i sposobnost da odoli pritiscima"

13

17

Ovim horoskopskim znakovima je suđeno veliko bogatstvo: Ne mogu da pobjegnu, čak i da to žele

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima