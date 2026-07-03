Sutra Dan žalosti u Republici Srpskoj

U Republici Srpskoj sutra je Dan žalosti povodom obilježavanja više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba u srednjem Podrinju i Birču.

Odluku o proglašenju Dana žalosti donijela je ranije Vlada Republike Srpske.

Dan žalosti, kako je navedeno, obilježava se na način propisan Zakonom o obilježavanju dana žalosti.

Centralna komemoracija povodom stradanja 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine biće održana sutra u Bratuncu, uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

Pomen će biti služen svim srpskim žrtvama iz srednjeg Podrinja i Birča u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, a organizuje se povodom 34 godine od velikog stradanja Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca, kada je ubijeno 69 civila i vojnika, a zarobljena 22, od kojih niko nije preživio.

Muslimanske jedinice iz Srebrenice su tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata najčešće napadale srpska sela na najveće pravoslavne praznike, a na Petrovdan 1992. godine napale su sela Zalazje, Biljaču, Sase i Zagone ubijajući sve što su stigli, pljačkajući i paleći srpsku imovinu, prenosi Srna.