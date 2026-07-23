Gugl mora da mijenja pretrage i "prodavnicu"

Autor:ATV redakcija
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Evropska unija kaznila je guglovu matičnu kompaniju Alfabet sa 890 miliona evra (oko milijardu dolara) zbog dva odvojena kršenja Akta o digitalnim tržištima (DMA).
Jedna kazna izrečena je zbog davanja prednosti sopstvenim proizvodima u rezultatima pretrage, dok se druga odnosi na blokiranje developera Android aplikacija da usmjeravaju korisnike na alternativne opcije plaćanja.
Kazna od 460 miliona evra izrečena je Gugl zbog povlašćenog tretmana sopstvenih usluga – Google Shopping, Hotels i Flights – u rezultatima gugl pretrage. Druga kazna, u iznosu od 430 miliona evra, odnosi se na pravila plej prodavnice kojima se programeri sprečavaju da slobodno usmjeravaju potrošače ka alternativnim sistemima plaćanja mobilnih aplikacija, prenosi b92.
U okviru odluke, Gugl je dat rok od 60 dana da izmijeni svoje politike ili će se suočiti sa dodatnim periodičnim novčanim kaznama. U segmentu "Search" od kompanije se zahtijeva da prema uslugama trećih strana postupa „na pravedan i nediskriminatoran način“, dok će developerima za Android morati da omogući da slobodno promovišu ponude korisnicima, kako unutar, tako i van plej prodavnice.
Nauka i tehnologija
Gugl mora da plati kaznu od 890 miliona evra
Novčane kazne objavila je Evropska komisija, više od dvije godine nakon što je pokrenula prvu istragu o neusklađenosti, a uslijedile su nakon preliminarne odluke EU u martu 2025. godine. Guglu je ostavljeno vrijeme da riješi primjedbe EU, uz produženje roka odobreno u maju 2026. godine, nakon što je Komisija saopštila da prethodni prijedlog kompanije „jednostavno nije dovoljno jak“.
Gugl je napravio i testirao nekoliko izmjena u okviru svojih usluga "Search" u nastojanju da se uskladi sa pravilima DMA, poput uklanjanja vidžeta za gugl Flights za korisnike pretrage u EU i isticanja linkova ka sajtovima trećih strana za poređenje cijena kroz osvježeni prikaz rezultata pretrage.
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