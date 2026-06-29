Gugl ulazi u elitu Volstrita: Tehnološki gigant istisnuo kompaniju koja je 40 godina bila simbol Amerike

Matična kompanija Gugla, Alfabet (Alphabet), zamijeniće Verizon komjunikejšns (Verizon Communications) u indeksu Dau Džons industrijski prosjek (Dow Jones Industrial Average, DJIA) na otvaranju trgovanja u ponedjeljak, 29. juna. Time će ovaj indeks, koji okuplja 30 najpoznatijih američkih kompanija, postati još izloženiji digitalnom sektoru.

Alfabet je potrošačima najpoznatiji kao vlasnik Gugla i Jutjuba (YouTube), ali, kako navodi S&P Global (S&P Global), portfelj ove kompanije daleko je širi i obuhvata oglašavanje, infrastrukturu u oblaku, vještačku inteligenciju, hardver, samovozeće automobile i zdravstvene tehnologije.

„Uključivanje Alfabeta proširiće i ojačati izloženost Dau Džonsa ovim dinamičnim oblastima američke ekonomije“, saopštio je S&P Global.

„Njegova veća tržišna kapitalizacija i cijena akcije, zajedno sa širinom poslovanja, čine ga reprezentativnijim predstavnikom sektora komunikacionih usluga u okviru Dau Džonsa“, dodaje se u saopštenju.

Promjena se odnosi na akcije Alfabeta klase A, koje se trguju pod oznakom GOOGL. Akcije klase C, koje nose oznaku GOOG, neće biti dio Dau Džonsa.

Telekomunikacioni gigant Verizon, koji je u Dau Džonsu od 1984. godine, u poređenju sa Alfabetom djeluje kao znatno tradicionalniji biznis. Podsjećanja radi, Epl (Apple) je 2015. godine u ovom indeksu zamijenio Ej-Ti-end-Ti (AT&T). Obrazac je prilično jasan.

S&P Global navodi da Verizon, zbog niske cijene akcije, čini tek pola procentnog poena ukupne težine Dau Džonsa. Dau Džons je indeks ponderisan cijenom akcija, što znači da „akcije koje uporno imaju nižu cijenu imaju zanemarljiv uticaj na indeks“, naveo je S&P Global.

Iako ovakve promjene izazivaju veliku pažnju, ulazak u Dau Džons više je simboličan nego suštinski važan događaj. Glavni reper za kretanje američkog tržišta akcija ipak je S&P 500. Upravo zato ukupna vrijednost novca koji pasivno prati taj indeks iznosi oko 12 biliona dolara.

Na primjer, najveći berzanski fond (exchange-traded fund, ETF) na svijetu, Vanguard S&P 500 ETF (VOO), sam ima više od 1,7 biliona dolara imovine pod upravljanjem. Uporediv proizvod koji prati Dau Džons, State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), ima oko 43 milijarde dolara imovine pod upravljanjem.

Osim toga, kao što je već navedeno, Dau Džons se ne ponderiše prema tržišnoj kapitalizaciji, već prema cijeni akcije. Iako Alfabet ima veliki uticaj na kretanje indeksa ponderisanih tržišnom kapitalizacijom, kao što su S&P 500, Nasdak kompozit (Nasdaq Composite) i Nasdak 100 (Nasdaq-100), po trenutnoj cijeni akcije GOOGL će u Dau Džonsu imati približno isti značaj kao, na primjer, Šervin-Vilijams (Sherwin-Williams).

Ipak, ovaj indeks najuglednijih američkih kompanija sada će obuhvatati veliki broj najvećih imena iz tehnološkog sektora i sektora komunikacionih usluga: Epl, Amazon (Amazon.com), Nvidiju (Nvidia), Majkrosoft (Microsoft), kao i Sejlsfors (Salesforce), Sisko sistems (Cisco Systems) i Aj-Bi-Em (IBM).

Da li je akcija GOOGL za kupovinu?

Ulazak Alfabeta u Dau Džons sam po sebi nije razlog za kupovinu akcija jedne od kompanija iz takozvane „Veličanstvene sedmorke“ (Magnificent 7). Ništa se nije promijenilo u njenim osnovnim pokazateljima. Iako su akcije trenutno oko 15 odsto ispod majskog vrhunca, Volstrit i dalje ima pozitivan stav.

Od 63 analitičara koji prate GOOGL, a koje je anketirao S&P Global market inteligens (S&P Global Market Intelligence), njih 42 preporučuje „snažnu kupovinu“, 14 preporučuje „kupovinu“, dok sedam ima preporuku „zadržati“. To ukupno daje konsenzusnu preporuku „snažna kupovina“.

Glavni investicioni argument Volstrita za GOOGL svodi se na vještačku inteligenciju.

„Alfabet je u najmanju ruku konkurentan, ako već nije i lider, u razvoju generativne vještačke inteligencije, nove računarske paradigme koja se brzo razvija i potencijalno mijenja pravila igre“, piše analitičar Argus riserča (Argus Research) Džozef Boner, koji akcijama daje preporuku „kupiti“.

„I dalje nam se dopadaju osnovni biznisi Alfabeta i smatramo da su akcije GOOGL atraktivno vrednovane, imajući u vidu prostor za rast kompanije“, naveo je Boner.

Zaključak je da, ako su investitori i ranije imali pozitivan stav o akcijama GOOGL, ulazak u Dau Džons ne daje razlog da ga promijene. Ali to ne znači da akciju treba kupovati samo zato što se Alfabet bolje uklapa u Dau Džons od Verizona.