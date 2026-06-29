Saveznik Hezbolaha: Predsjednik libanskog parlamenta odbacio sporazum s Izraelom

Predsjednik libanskog parlamenta i ključni saveznik Hezbolaha Nabih Beri oštro je odbacio predloženi trilateralni okvirni sporazum između Libana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), poručivši da on u sadašnjem obliku neće proći.

U zvaničnom saopštenju koje je objavila njegova politička stranka, Beri je bio jasan u stavu da Liban neće pokleknuti pod pritiscima koji dolaze kroz ovaj diplomatski prijedlog.

„Ovaj sporazum neće proći i neće biti proveden u svom sadašnjem obliku. Ovo je sporazum 'diktata', a ne sporazum koji čuva i garantuje prava Libana“, poručio je Beri.

Predloženi trilateralni okvirni sporazum zamišljen je kao dokument koji bi trebalo da otvori put trajnom miru između Libana i Izraela.

Međutim, glavna prepreka i tačka spoticanja leži u uslovima koji su stavljeni pred Bejrut.

Naime, sporazum uslovljava potpuno povlačenje izraelskih snaga s libanske teritorije prethodnim razoružavanjem Hezbolaha.