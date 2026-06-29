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SAD i Iran pristali obustaviti napade

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ATV redakcija
29.06.2026 06:52

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Иран
Foto: Tanjug/AP Photo/Hussein Malla

Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi međusobnih napada, rekao je visoki američki zvaničnik za „Aksios“ (Axios), portal blizak Bijeloj kući. Isti izvor, koji je ostao anoniman, tvrdi da obje strane planiraju sastanak u utorak u glavnom gradu Katara kako bi riješile spor oko Ormuskog moreuza.

Podsjetimo, primirje Irana i SAD-a stupilo je na snagu prije jedva 11 dana, a već se ozbiljno poljuljalo nakon novih uzajamnih udara i otvorenih prijetnji predsjednika Donalda Trampa da će ponovo pokrenuti rat i „dovršiti posao“.

Novi talas sukoba izbio je zbog potpuno različitih tumačenja memoranduma o razumijevanju kojim je rat trebalo da bude okončan, a najveći kamen spoticanja su pravila koja važe za plovidbu Ormuskim moreuzom, kojim u mirnodopskim uslovima prolazi petina svjetske nafte.

Američki izvori: Povlačimo se, brodovi mogu slobodno ploviti

„Odlučili smo da zaustavimo sve borbene aktivnosti“, izjavio je visoki američki zvaničnik za Aksios, koristeći vojni termin za vazdušne udare i druge oblike oružanih napada.

Drugi američki izvor potvrdio je za Aksios da će se obje strane „za sada“ povući i da „brodovi mogu slobodno ploviti“ dok se nastavljaju tehnički pregovori. Oba izvora iz američke administracije, kao i treći upućeni izvor, potvrdili su da je sastanak zakazan za utorak.

Podsjetimo, prema pomenutom memorandumu, Iran se obavezao da će uložiti maksimalne napore kako bi obezbijedio siguran prolaz komercijalnih brodova kroz moreuz, dok je Vašington zauzvrat ukinuo blokadu iranskih luka.

”Vruća linija“ još ne radi

Tokom pregovora koji su prošle sedmice održani u Švajcarskoj, američka delegacija predvođena potpredsjednikom Džej Di Vensom dogovorila je s Teheranom uspostavljanje direktne telefonske linije između američke vojske i Iranske revolucionarne garde radi lakše koordinacije pomorskog saobraćaja.

Međutim, ta „vruća linija“ do subote još nije puštena u rad, što je Iran iskoristio da ponovo počne zahtijevati od stranih brodova da koordinišu svoj prolaz s njihovim vlastima.

Razgovori predviđeni za utorak prvobitno su trebalo da budu održani u Švajcarskoj, s fokusom na iranski nuklearni program, rekao je izvor za Aksios. Ipak, nagla eskalacija na terenu premjestila je pregovore na novu lokaciju u Kataru i potpuno promijenila prioritet tema, stavljajući u prvi plan krizu u Ormuskom moreuzu.

Očekuje se da će na ovim razgovorima učestvovati Nik Stjuart, šef američkog tehničkog tima, što su potvrdili vladini i nezavisni izvori, dok iz Bijele kuće za sada nisu odgovorili na upite za komentar o novonastaloj situaciji.

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Tagovi :

Iran

Hormuški moreuz

Amerika

prekinuto primirje

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