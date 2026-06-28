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Grom pogodio Ajfelov toranj: Snažno nevrijeme u Parizu

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 20:50

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гром ударио у Ајфелов торањ у Паризу
Foto: Facebook/Extreme Weather/printscreen

Ajfelov toranj u Parizu našao se na udaru snažnog nevremena koje je pogodilo Francusku. Tokom oluje zabilježen je udar groma u jedan od najpoznatijih simbola francuske prijestonice.

Francuska opservatorija za tornada i jake oluje Keraunos saopštila je da je na vrhu Ajfelovog tornja zabilježen udar vetra od 104,8 kilometara na sat, prenosi televizija BFM.

Olujno nevrijeme sa jakim kratkotrajnim padavinama pogodilo je najviše sjeverozapad zemlje, uključujući region Pariza, a u nekim dijelovima Francuske padao je i grad.

Pad temperature u nekoliko regiona pratile su jake grmljavine sa “veoma jakim udarima vjetra”, “izraženom električnom aktivnošću” i “srednjim do velikim gradom”.

Prema podacima meteoroloških službi, u Francuskoj su u subotu tokom dana zabilježena ili izjednačena 202 temperaturna rekorda. U pojedinim mjestima temperature su dostizale ekstremne vrijednosti, uključujući 43,2 stepena Celzijusa u departmanu Meza, piše Mondo.

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Tagovi :

Ajfelov toranj

udar groma

video snimak

Pariz

nevrijeme

munja

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