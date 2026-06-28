Više od 1.300 ljudi preminulo zbog ekstremnih vrućina

Više od 1.300 ljudi preminulo je u Evropi od 21. juna usljed ekstremno visokih temperatura, izjavio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus.

"Toplotni stres se često naziva "tihim ubicom", a evropski domovi, radna mjesta i škole nisu izgrađeni za ovakve temperature", napisao je Tedros na "Iksu".

On je naveo da je Evropa kontinent koji se najbrže zagrijava na planeti, te da se temperatura na njoj povećava dvostruko brže od svjetskog prosjeka, prenosi Srna.

"Trenutno 150 miliona ljudi živi u uslovima ekstremnih vrućina, stotine su preminule, škole su zatvorene, a energetske mreže su pod ogromnim opterećenjem", dodao je Tedros.