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Niti je čuo za Karađorđa, ni za Srpsku: Kinezi rade građevinu, a peku i prase

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ATV redakcija
28.06.2026 19:35

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Нити је чуо за Карађорђа, ни за Српску: Кинези раде грађевину, а пеку и прасе
Foto: ATV

Na uglu Karađorđeve ulice grupa kineskih radnika postavlja ivičnjake. Među njima i Vang iz Sečuana. Do prije četiri mjeseca nije čuo ni za Karađorđa, ni za zemlju u koju je došao da radi.

„Dolazim iz kineskog grada Si Cu Uan. Ranije nisam čuo ni za Republiku Srpsku ni Bosnu i Hercegovinu“, rekao je Vang, radnik iz Kine.

Zadovoljan je i gradom u koji je došao i uslovima rada.

„Dolazim iz Kine, tamo imam porodicu, i mogu je pomoći novcem koji zaradi ovđe. Ovđe sam četiri mjeseca. Kompanija je dobra, prema nama se odnose veoma dobro“, rekao je on.

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Crtice o dolasku Kineza na društvenim mrežama prvi je počeo da dijeli Dalibor Trapara. Postala je popularna fotografija Kineza koji sa komšijama peku prase za Vaskrs.

„Ima dvije godine kako su došli, kako koja grupa dolazi sve je interesantnija. Na početku su bili malo tiši i stidljiviji, a kasnije su se malo oslobodili. Počeli su da prave šatore, da prave žurke, da kuvaju čudnu hranu. Meni je to zanimljivo, inspiracija koja ne prestaje“, rekao je Dalibor Trapara, jedan od mještana.

Ne govore srpski jezik, a engleski samo rijetki. Pa se tako i poslovođe snalaze uz pomoć mobilnih telefona.

Za vrijeme ručka gradilišta mirišu na kinesku hranu. Očekivano, danas na meniju riža sa prilozima, i tradicionalna supa.

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Azijske radnike na gradilištima građani Istočnog Sarajeva već su navikli da viđaju. Ono što je novo jeste da sa njima sve češće dolaze supruge i djeca. Tako da priča o uvozu radne snage polako prelazi u priču o doseljavanju cijelih porodica, koje u Istočnom Sarajevu traže ne samo posao, već i novi dom.

Prema podacima Službe za poslove sa strancima, od početka godine u TC Istočno Sarajevo, ukupno 208 stranaca je dobilo dozvolu za privremeni boravak.

„Na području Terenskog centra Istočno Sarajevo, u periodu od početka godine do 16.06.2026. godine odobreno je ukupno 208 dozvola za privremeni boravak po osnovu radnog angažmana. Najveći broj stranih državljana dolazi iz Kine, Indije, Nepala, Bangladeša itd“, podaci su Službe za poslove sa strancima.

„Pa ima ih 2006, vjerovatno. Na svakom koraku ih možete vidjeti. Ono što je meni fascinantno, neki dan sam u naselju kod sebe vidio i malo tamnoputije, vjerovatno su Indijci, oni su meni zanimljiviji. Dakle, počeli su da dolaze i Indijci, a koliko ja imam informacije da čak i neka Javna preduzeća u Istočnom Sarajevu planiraju da dovedu i Nepalce“, kazao je Dalibor Trapara, mještanin.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje RS u maju u Istočnom Sarajevu nezaposlenih građevinara sa III i IV stepenom obrazovanja je 122, montera 28, dok je keramičara na nivou statističke greške, tek pet.

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Tagovi :

građevinarstvo

Kinezi

Istočno Sarajevo

Radnici

posao

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