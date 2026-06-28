Požar u Popovom Polju, vatra se proširila prema selima Sedlari, Grmljani, Poljice

Autor:ATV redakcija
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Požar u Popovom Polju i dalje je aktivan, a vatrena linija duga je oko pet kilometara i tokom noći se proširila prema selima Sedlari, Grmljani, Poljice. Vatrogasci su stalno na požarištu i objekti i imovina su odbranjeni.
"Upućujem najozbiljniji apel svim vlasnicima kuća, vikendica i zemljišta odgovornost za zaštitu vaše imovine ne počinje dolaskom vatrogasaca, već njenim redovnim održavanjem. Zapuštena dvorišta, visoka trava i gusto rastinje pretvaraju svaki objekat u dodatni izvor opasnosti i otežavaju odbranu čitavog sela", izjavio je komandir TVSJ Kašiković Dejan.
Prema njegovim riječima, ne možemo prihvatiti da naši vatrogasci rizikuju svoje živote kako bi branili objekte do kojih se zbog neodržavanog rastinja jedva može prići. Ko ne održava svoje imanje, ne ugrožava samo svoju kuću, već dovodi u opasnost komšije, vatrogasce i cijelu zajednicu, a svaki vlasnik mora biti svjestan svog dijela odgovornosti.
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