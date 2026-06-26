Požar kod Trebinja i dalje aktivan

Požar na području brda iznad sela Sedlari kod Trebinja i dalje je aktivan, ali za sada ne ugrožava stambene objekte niti stanovništvo, potvrdio je komandir Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.

Požar je izazvan udarom groma, a zahvatio je travu i visoko rastinje na izuzetno nepristupačnom i dijelom miniranom terenu, zbog čega je direktno gašenje na pojedinim lokacijama onemogućeno.

Situacija se neprekidno prati, dok Dobrovoljno vatrogasno društvo "Bjelasnica", na čelu sa komandirom Vasom Bašićem, vrši stalan nadzor požarišta u koordinaciji sa Teritorijalnom vatrogasno spasilačkom jedinicom Trebinje. Zahvaljujući njihovom neprekidnom prisustvu na terenu, stanje se prati iz časa u čas, a sve raspoložive snage spremne su za hitnu intervenciju ukoliko dođe do promjene situacije.

Kašiković upozorava da visoke temperature, dugotrajan sušni period i promjena pravca vjetra mogu dovesti do naglog širenja požara, zbog čega je uputio apel građanima da ne pale vatru na otvorenom i da se strogo pridržavaju mjera zaštite od požara.

"Jedna nepažnja može izazvati katastrofalne posljedice po živote ljudi, imovinu i prirodu", upozorio je Kašiković.

On je pozvao građane da svaki uočeni dim ili požar odmah prijave na brojeve 123 ili 121, kako bi nadležne službe mogle pravovremeno reagovati i spriječiti širenje vatre.

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Trebinje, zajedno sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom "Bjelasnica“, nastavlja da 24 časa prati stanje na terenu i preduzima sve mjere radi zaštite stanovništva i njihove imovine.