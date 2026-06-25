Dodik: Prnjavor se razvija zahvaljujući saradnji republičkih i lokalnih institucija

Foto: Iks/Milorad Dodik

Sa rukovodstvom Grada Prnjavora i predstavnicima televizije K3 razgovarao sam o projektima koji se trenutno realizuju i koji donose konkretnu korist našim građanima, saopštio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Prnjavor se razvija zahvaljujući zajedničkom radu i dobroj saradnji republičkih i lokalnih institucija", naveo je Dodik na Iksu. Sa rukovodstvom Grada Prnjavora i predstavnicima televizije K3 razgovarao sam o projektima koji se trenutno realizuju i koji donose konkretnu korist našim građanima.



Prnjavor se razvija zahvaljujući zajedničkom radu i dobroj saradnji republičkih i lokalnih institucija. pic.twitter.com/REDlyUBDYr — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 25, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.