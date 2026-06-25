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Dodik: Prnjavor se razvija zahvaljujući saradnji republičkih i lokalnih institucija

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 16:07

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Милорад Додик и Дарко Томаш
Foto: Iks/Milorad Dodik

Sa rukovodstvom Grada Prnjavora i predstavnicima televizije K3 razgovarao sam o projektima koji se trenutno realizuju i koji donose konkretnu korist našim građanima, saopštio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Prnjavor se razvija zahvaljujući zajedničkom radu i dobroj saradnji republičkih i lokalnih institucija", naveo je Dodik na Iksu.

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Milorad Dodik

Darko Tomaš

Prnjavor

Republika Srpska

Komentari (1)

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