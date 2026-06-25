Dodik: Prnjavor se razvija zahvaljujući saradnji republičkih i lokalnih institucija

Autor:ATV redakcija
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Sa rukovodstvom Grada Prnjavora i predstavnicima televizije K3 razgovarao sam o projektima koji se trenutno realizuju i koji donose konkretnu korist našim građanima, saopštio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Prnjavor se razvija zahvaljujući zajedničkom radu i dobroj saradnji republičkih i lokalnih institucija", naveo je Dodik na Iksu.
Sa rukovodstvom Grada Prnjavora i predstavnicima televizije K3 razgovarao sam o projektima koji se trenutno realizuju i koji donose konkretnu korist našim građanima.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 25, 2026
Prnjavor se razvija zahvaljujući zajedničkom radu i dobroj saradnji republičkih i lokalnih institucija. pic.twitter.com/REDlyUBDYr
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