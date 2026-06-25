Perišić za ATV: Pogonska spremnost HE Višegrad na 100 odsto

Pogonska spremnost u HE Višegrad je na maksimalnom nivou još otkako je ova hidroelektrana na mreži, potvrdio je u izjavi za ATV direktor preduzeća Hidroelektrane na Drini Nedeljko Perišić.

On naglašava da je tehnička spremnost ključ uspjeha, pogotovo kada se ima u vidu nepredvidljivost rijeke Drine.

"Pogonska spremnost u našem preduzeću je na maksimalnom nivou. Često kažemo na stoprocentnom, i to je jednostavno jedan standard koji u Višegradu vlada otkako je HE Višegrad na mreži. Svaki pojedinac daje svoj maksimum i trudi se da te suštinske stvari, pogonska spremnost i dobra tehnička priprema, budu na maksimalnom nivou. Drina je jedna nepredvidljiva rijeka. Dotoci Drine idu od 40 kubika do 4.000, zavisno od padavina, i zbog toga pogonska spremnost mora biti na maksimalnom nivou", rekao je Perišić za ATV.

Nakon izuzetno teškog perioda i suše koja je pogodila kompletan energetski sektor Srpske, ova godina donosi drastičan preokret i rekordne rezultate.

"Prošle dvije godine su jedne od najlošijih u HE Višegrad. Negativni efekti te suše nisu se osjetili samo u našem preduzeću, nego generalno u čitavom sistemu Elektroprivrede Republike Srpske. Ova godina je značajno bolja", ističe Perišić.

Direktor preduzeća je iznio i najnovije, sinoćnje podatke o proizvodnji koji pokazuju da je Višegrad već sada nadomak ispunjenja godišnjeg plana:

"Sa jučerašnjim danom proizvedeno je 627 gigavat-časova električne energije, dok ukupan plan za ovu godinu iznosi 910 gigavat-časova. Možemo konstatovati da smo na polovini godine već uspjeli proizvesti više od dvije trećine onoga što je planirano i što smo sebi stavili za cilj", zaključio je Perišić u izjavi za ATV.