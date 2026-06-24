Naređena evakuacija stanovništva: Kordić tvrdi da je podmetnut požar na deponiji

Autor:ATV redakcija
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Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je da je naređena evakuacija stanovništva zbog požara na deponiji Uborak koji je ponovo aktiviran.
Kordić je rekao da su ugrožene kuće, a da je dodatna opasnost to što se u blizini nalazi rezervoar goriva.
Naveo je da će evakuisano stanovništvo biti smješteno u prihvatni centar Salakovac.
Kordić je rekao da je požar podmetnut i da su zapaljene gume.
"Ovdje ima i elemenata terorizma jer je proglašena vanredna situacija, a neko je podmetnuo požar", rekao je Kordić, prenosi N1.
On je pozvao građane da "ne nasjedaju na političke manipulacije" i da se "ujedine kako bi identifikovali počinioce".
"Očito se negdje neko šetao i gledao gdje će napraviti sljedeći problem. Određeni broj osoba se kretao deponijom cijelu noć", rekao je Kordić.
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Podsjećamo, požar na deponiji Uborak ponovo je aktiviran, iako je tokom noći i rano jutros bio pod kontrolom uz stalni nadzor vatrogasaca.
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