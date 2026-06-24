Naređena evakuacija stanovništva: Kordić tvrdi da je podmetnut požar na deponiji

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je da je naređena evakuacija stanovništva zbog požara na deponiji Uborak koji je ponovo aktiviran.

Kordić je rekao da su ugrožene kuće, a da je dodatna opasnost to što se u blizini nalazi rezervoar goriva.

Naveo je da će evakuisano stanovništvo biti smješteno u prihvatni centar Salakovac.

Kordić je rekao da je požar podmetnut i da su zapaljene gume.

"Ovdje ima i elemenata terorizma jer je proglašena vanredna situacija, a neko je podmetnuo požar", rekao je Kordić, prenosi N1.

On je pozvao građane da "ne nasjedaju na političke manipulacije" i da se "ujedine kako bi identifikovali počinioce".

"Očito se negdje neko šetao i gledao gdje će napraviti sljedeći problem. Određeni broj osoba se kretao deponijom cijelu noć", rekao je Kordić.

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Podsjećamo, požar na deponiji Uborak ponovo je aktiviran, iako je tokom noći i rano jutros bio pod kontrolom uz stalni nadzor vatrogasaca.