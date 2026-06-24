Danas bez struje 1.300 korisnika

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Oko 1.300 korisnika u dijelu opštine Lopare danas neće imati električne energije zbog godišnjeg remonta trafostanice, saopšteno je iz "Elektro-Bijeljine".

Radnici "Elektro-Bijeljine" danas od 9.00 o 17.00 časova izvodiće radove na godišnjem remontu trafostanice "Priboj" i pripadajućim dalekovodima "Priboj", "Potraš", "Peljave" i "Kolobara". Banja Luka Više banjalučkih naselja danas bez vode Bez struje će biti potrošači u naseljenim mjestima Priboj, Peljave, Podgora, Potraš, Lipovica Brijest, Završje i Mumbašići.

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