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Danas bez struje 1.300 korisnika

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 08:50

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Стубови за струју.
Foto: ATV

Oko 1.300 korisnika u dijelu opštine Lopare danas neće imati električne energije zbog godišnjeg remonta trafostanice, saopšteno je iz "Elektro-Bijeljine".

Radnici "Elektro-Bijeljine" danas od 9.00 o 17.00 časova izvodiće radove na godišnjem remontu trafostanice "Priboj" i pripadajućim dalekovodima "Priboj", "Potraš", "Peljave" i "Kolobara".

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Banja Luka

Više banjalučkih naselja danas bez vode

Bez struje će biti potrošači u naseljenim mjestima Priboj, Peljave, Podgora, Potraš, Lipovica Brijest, Završje i Mumbašići.

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Tagovi :

Struja

Elektro-Bijeljina

Lopare

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