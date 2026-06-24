Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Autor:ATV redakcija
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Zbog planiranih radova na elektromreži, pojedini dijelovi Banjaluke i danas će privremeno ostati bez napajanja električnom energijom, saopšteno je iz preduzeća "Elektrokrajina".
Kako se navodi u saopštenju, redukcije u isporuci električne energije planirane su prema sljedećem rasporedu:
Od 09.00 do 12.00 časova:
Dijelovi ulica: Dragiše Vasića, Jovana Dučića, Masarikova, Pave Radana, Slobodana Jovanovića i Tarasa Ševčenka.
Od 09.00 do 14.00 časova:
Dijelovi ulica: Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska i Vladislava Skarića.
Iz "Elektrokrajine" mole potrošače za strpljenje i razumijevanje zbog privremenog prekida u snabdijevanju električnom energijom.
U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni.
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