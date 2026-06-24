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Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 07:29

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Стубови за струју.
Foto: ATV

Zbog planiranih radova na elektromreži, pojedini dijelovi Banjaluke i danas će privremeno ostati bez napajanja električnom energijom, saopšteno je iz preduzeća "Elektrokrajina".

Kako se navodi u saopštenju, redukcije u isporuci električne energije planirane su prema sljedećem rasporedu:

Od 09.00 do 12.00 časova:

Dijelovi ulica: Dragiše Vasića, Jovana Dučića, Masarikova, Pave Radana, Slobodana Jovanovića i Tarasa Ševčenka.

Od 09.00 do 14.00 časova:

Dijelovi ulica: Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska i Vladislava Skarića.

Iz "Elektrokrajine" mole potrošače za strpljenje i razumijevanje zbog privremenog prekida u snabdijevanju električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni.

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Tagovi :

Struja

Banjaluka

Elektrokrajina

Radovi na mreži

naselja bez struje

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