Tramp: Američka administracija pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da njegova administracija pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom.

On je rekao da odnosi između Vašingtona i Teherana dobro funkcionišu, prenosi Rojters.

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Tramp je to rekao u mjestu Mekandži, u predgrađu Alentauna, u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji, nakon posjete fabrici kompanije Mek traks, prenosi Rojters.

Američki predsjednik je izjavio ranije da je Iran pristao na "nuklearne inspekcije najvišeg nivoa u budućnosti", ocjenjujući da je time postignut značajan napredak u pregovorima.

U objavi na svojoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da će dogovor obezbijediti "nuklearnu iskrenost" i da su iranske vlasti napravile "velike ustupke".

On je istakao da je na osnovu toga odlučeno da Ormuski moreuz ostane otvoren, uz napomenu da će američke snage zadržati mogućnost ponovnog uspostavljanja blokade ukoliko to bude potrebno.

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Takođe je naveo da će sredstva koja američko Ministarstvo finansija eventualno oslobodi biti uplaćena na tzv. eskro račun - poseban bankovni račun kojim upravlja treća, neutralna strana i koji može da se koristi samo pod unaprijed dogovorenim uslovima, i da će taj novac biti pod kontrolom SAD i namijenjen isključivo za kupovinu hrane i medicinskih potrepština za Iran, prije svega iz Sjedinjenih Američkih Država.

Prema njegovim riječima, riječ je o "humanitarnoj mjeri" namijenjenoj obezbjeđivanju osnovnih namirnica i lijekova.

Američki predsjednik je naglasio da "razgovori dobro napreduju".

Takođe je rekao da je juče iz Ormuskog moreuza prošlo 19 miliona barela nafte, što je "rekord svih vremena".

- Cijene nafte padaju, a svijet je mnogo bezbjednije mjesto - naveo je Tramp.

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Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei demantovao je ranije danas navode o bilo kakvom sastanku sa generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, Rafaelom Grosijem kao i tvrdnje da je postignut dogovor o inspekciji iranskih nuklearnih postrojenja pogođenih u nedavnim napadima.

(Tanjug)