Logo

Tramp: Američka administracija pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 07:21

Komentari:

0
Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.
Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da njegova administracija pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom.

On je rekao da odnosi između Vašingtona i Teherana dobro funkcionišu, prenosi Rojters.

Москва

Republika Srpska

Delegacija MUP-a Srpske u Rusiji

Tramp je to rekao u mjestu Mekandži, u predgrađu Alentauna, u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji, nakon posjete fabrici kompanije Mek traks, prenosi Rojters.

Američki predsjednik je izjavio ranije da je Iran pristao na "nuklearne inspekcije najvišeg nivoa u budućnosti", ocjenjujući da je time postignut značajan napredak u pregovorima.

U objavi na svojoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da će dogovor obezbijediti "nuklearnu iskrenost" i da su iranske vlasti napravile "velike ustupke".

On je istakao da je na osnovu toga odlučeno da Ormuski moreuz ostane otvoren, uz napomenu da će američke snage zadržati mogućnost ponovnog uspostavljanja blokade ukoliko to bude potrebno.

kosta kecmanovic

Srbija

Otac dječaka ubice je iznio ove detalje misleći da će ublažiti kaznu: Ovako je sudija reagovao

Takođe je naveo da će sredstva koja američko Ministarstvo finansija eventualno oslobodi biti uplaćena na tzv. eskro račun - poseban bankovni račun kojim upravlja treća, neutralna strana i koji može da se koristi samo pod unaprijed dogovorenim uslovima, i da će taj novac biti pod kontrolom SAD i namijenjen isključivo za kupovinu hrane i medicinskih potrepština za Iran, prije svega iz Sjedinjenih Američkih Država.

Prema njegovim riječima, riječ je o "humanitarnoj mjeri" namijenjenoj obezbjeđivanju osnovnih namirnica i lijekova.

Američki predsjednik je naglasio da "razgovori dobro napreduju".

Takođe je rekao da je juče iz Ormuskog moreuza prošlo 19 miliona barela nafte, što je "rekord svih vremena".

- Cijene nafte padaju, a svijet je mnogo bezbjednije mjesto - naveo je Tramp.

Сандук

BiH

Tijelo Austrijanke već 50 dana zarobljeno u BiH zbog birokratije

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei demantovao je ranije danas navode o bilo kakvom sastanku sa generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, Rafaelom Grosijem kao i tvrdnje da je postignut dogovor o inspekciji iranskih nuklearnih postrojenja pogođenih u nedavnim napadima.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Iran

Iran Amerika pregovori

Komentari (0)

Pročitajte više

Додик у Русији у званичној посјети

Republika Srpska

Dodik: Bakire, nejak si ti za mene

3 h

1
Славимо Свете апостоле Вартоломеја и Варнаву: Ово данас никако не смијете да урадите

Društvo

Slavimo Svete apostole Vartolomeja i Varnavu: Ovo danas nikako ne smijete da uradite

3 h

0
Сенат гласао за заустављање војне акције против Ирана

Svijet

Senat glasao za zaustavljanje vojne akcije protiv Irana

11 h

0
Плажа

Svijet

U ovim zemljama zabilježene najviše temperature ove godine

11 h

0

Više iz rubrike

Сенат гласао за заустављање војне акције против Ирана

Svijet

Senat glasao za zaustavljanje vojne akcije protiv Irana

11 h

0
Плажа

Svijet

U ovim zemljama zabilježene najviše temperature ove godine

11 h

0
Дрон

Svijet

SAD: Zaplijenjeno više od 300 dronova tokom Mundijala

12 h

0
Рубио: Ако Иран одбије инспекторе, Трамп ће донијети одлуке

Svijet

Rubio: Ako Iran odbije inspektore, Tramp će donijeti odluke

12 h

0

  • Najnovije

10

12

Vrućina izazvala veliki kvar: Bez struje ostalo 68.000 domaćinstava

09

59

Muškarac preminuo nakon tuče: Osumnjičeni za ubistvo predat u Tužilaštvo

09

50

Fenomen koji ovog ljeta pretvara Evropu u rernu: Šta je "omega blokada"

09

46

Potukli se na plaži, jedan muškarac preminuo od zadobijenih povreda

09

36

Opomena pred sezonu radova: Vatrogasci apeluju na poljoprivrednike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima