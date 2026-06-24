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Dodik: Bakire, nejak si ti za mene

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 07:02

Komentari:

1
Додик у Русији у званичној посјети
Foto: Srna

Bakire, zovu me ljudi i kažu da si ostario i posenilio. Da svašta trabunjaš, napisao je lider SNSD Milorad Dodik na Iksu.

- Nejak si ti za mene. Nemaš ni ti dovoljno kila. I nikada se nećeš ugojiti - kaže Dodik.

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Milorad Dodik

Bakir Izetbegović

SNSD

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