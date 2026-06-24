Dodik: Bakire, nejak si ti za mene

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Bakire, zovu me ljudi i kažu da si ostario i posenilio. Da svašta trabunjaš, napisao je lider SNSD Milorad Dodik na Iksu.

- Nejak si ti za mene. Nemaš ni ti dovoljno kila. I nikada se nećeš ugojiti - kaže Dodik. Bakire, zovu me ljudi i kažu da si ostario i posenilio. Da svašta trabunjaš.

Nejak si ti za mene.

Nemaš ni ti dovoljno kila.

I nikada se nećeš ugojiti. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 23, 2026

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