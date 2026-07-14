Kijevski režim u Azovskom i Crnom moru se čak ni ne bavi piraterijom, već „čistim terorizmom“, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na konferenciji za novinare nakon razgovora sa ministrom spoljnih poslova Čada Abdulahom Sabreom Fadulom. On je istakao da ruski lider Vladimir Putin čini sve da se dejstva Kijeva okončaju.

„Ono što ukrajinski režim radi više nije ni piraterija. Pirati bar kradu i uzimaju za sebe. Ali ovde to ne rade sebi niti drugim ljudima. Oni jednostavno pokušavaju da nanesu štetu i zastraše. To je čisti terorizam, koji se manifestuje ne samo u Azovskom i Crnom moru, uzgred budi rečeno, već i na afričkom kontinentu“, rekao je ministar.

Prema njegovim riječima, u pokušaju da naude Rusiji, Ukrajinci se ne ustručavaju da se udruže „sa bilo kim“.

„Uključujući i afričke ekstremiste koji pokušavaju da svrgnu legitimne, narodne režime u Africi, i sa bilo kojim drugim društvenim ološem“, dodao je Lavrov.

Rusija radi na neutralizaciji pretnji koje Ukrajina predstavlja za slobodnu plovidbu u Azovskom i Crnom moru, dodao je on.

„Predsjednik Rusije Vladimir Putin radi na tome da se sve ovo zaustavi“, poručio je Lavrov.

Prema njegovim riječima, Zapad želi da poremeti saradnju Rusije i afričkih zemalja.

Zapad, uz pomoć militanata iz Ukrajine, pokušava da potkopa odnose Rusije sa zemljama regiona Sahara-Sahel, istakao je on.

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Rusija očekuje da će Turska reagovati na napade Kijeva na „Plavi tok“

Moskva očekuje da će Ankara poslati Kijevu nepovoljan signal zbog redovnih terorističkih napada na infrastrukturu gasovoda „Plavi tok“, naglasio je Lavrov.

Pitali smo naše turske kolege kako planiraju da odgovore na ovo, rekao je ruski ministar.

„Nadamo se da će moći javno da procjene ove događaje i pošalju snažan, nepovoljan signal terorističkom režimu u Kijevu“, primetio je zvaničnik.

Evropa igra igru oko Ukrajine

Pored toga, govoreći o ukrajinskom sukobu, Lavrov je napomenuo da Evropljani započinju „još jednu igru“ oko procesa rješavanja ukrajinske krize, pokušavajući da potkopaju dogovore između Rusije i Sjedinjenih Država o ovom pitanju.

„Evropa i Ukrajina su učinile sve što su mogle kako bi odvratile SAD od sporazuma postignutog u Enkoridžu“, primjetio je diplomata.

Tramp ne negira sporazum iz Enkoridža

Američki predsjednik Donald Tramp ne kaže da sporazum o Aljasci sa Rusijom ne postoji; to su Evropa i Kijev koji iznose tu tvrdnju, konstatovao je ministar.

„Ako ste pročitali govor predsjednika Trampa odmah nakon samita o Aljasci, on je pohvalno govorio o sporazumu, rekavši da smo sada pokrenuli proces. Evropa i Ukrajina su rekle da nisu uključene, da ih se to ne tiče. Sada su učinile sve što mogu da pokušaju da skrenu Sjedinjene Države sa teme. Predsjednik Tramp ne komentariše ove pokušaje i ne kaže da Aljaska više ne postoji“, objasnio je Lavrov.

Ali, Evropljani i ukrajinski režim su javno izjavili da je sporazum o Aljasci mrtav, oni su ga sahranili, zaključio je ministar.

Uoči konferencije za novinare, Lavrov i njegov kolega iz Čada potpisali su sporazum o bezviznom režimu za diplomate.

(spitnik srbija)