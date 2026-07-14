Logo

Lavrov: Putin čini sve da zaustavi terorizam Kijeva

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 14:29

Komentari:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори на заједничкој конференцији за новинаре са министром спољних послова Чада Абдулајеом Сабреом Фадулом током њиховог састанка у вили Зинаиде Морозове у Москви, у Русији, у уторак, 14. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Kijevski režim u Azovskom i Crnom moru se čak ni ne bavi piraterijom, već „čistim terorizmom“, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na konferenciji za novinare nakon razgovora sa ministrom spoljnih poslova Čada Abdulahom Sabreom Fadulom. On je istakao da ruski lider Vladimir Putin čini sve da se dejstva Kijeva okončaju.

„Ono što ukrajinski režim radi više nije ni piraterija. Pirati bar kradu i uzimaju za sebe. Ali ovde to ne rade sebi niti drugim ljudima. Oni jednostavno pokušavaju da nanesu štetu i zastraše. To je čisti terorizam, koji se manifestuje ne samo u Azovskom i Crnom moru, uzgred budi rečeno, već i na afričkom kontinentu“, rekao je ministar.

Prema njegovim riječima, u pokušaju da naude Rusiji, Ukrajinci se ne ustručavaju da se udruže „sa bilo kim“.

„Uključujući i afričke ekstremiste koji pokušavaju da svrgnu legitimne, narodne režime u Africi, i sa bilo kojim drugim društvenim ološem“, dodao je Lavrov.

Rusija radi na neutralizaciji pretnji koje Ukrajina predstavlja za slobodnu plovidbu u Azovskom i Crnom moru, dodao je on.

„Predsjednik Rusije Vladimir Putin radi na tome da se sve ovo zaustavi“, poručio je Lavrov.

Prema njegovim riječima, Zapad želi da poremeti saradnju Rusije i afričkih zemalja.

Zapad, uz pomoć militanata iz Ukrajine, pokušava da potkopa odnose Rusije sa zemljama regiona Sahara-Sahel, istakao je on.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov objasnio zašto je Rusija izgubila vjeru da Zapad želi da riješi sukob

Rusija očekuje da će Turska reagovati na napade Kijeva na „Plavi tok“

Moskva očekuje da će Ankara poslati Kijevu nepovoljan signal zbog redovnih terorističkih napada na infrastrukturu gasovoda „Plavi tok“, naglasio je Lavrov.

Pitali smo naše turske kolege kako planiraju da odgovore na ovo, rekao je ruski ministar.

„Nadamo se da će moći javno da procjene ove događaje i pošalju snažan, nepovoljan signal terorističkom režimu u Kijevu“, primetio je zvaničnik.

Evropa igra igru oko Ukrajine

Pored toga, govoreći o ukrajinskom sukobu, Lavrov je napomenuo da Evropljani započinju „još jednu igru“ oko procesa rješavanja ukrajinske krize, pokušavajući da potkopaju dogovore između Rusije i Sjedinjenih Država o ovom pitanju.

„Evropa i Ukrajina su učinile sve što su mogle kako bi odvratile SAD od sporazuma postignutog u Enkoridžu“, primjetio je diplomata.

Tramp ne negira sporazum iz Enkoridža

Američki predsjednik Donald Tramp ne kaže da sporazum o Aljasci sa Rusijom ne postoji; to su Evropa i Kijev koji iznose tu tvrdnju, konstatovao je ministar.

„Ako ste pročitali govor predsjednika Trampa odmah nakon samita o Aljasci, on je pohvalno govorio o sporazumu, rekavši da smo sada pokrenuli proces. Evropa i Ukrajina su rekle da nisu uključene, da ih se to ne tiče. Sada su učinile sve što mogu da pokušaju da skrenu Sjedinjene Države sa teme. Predsjednik Tramp ne komentariše ove pokušaje i ne kaže da Aljaska više ne postoji“, objasnio je Lavrov.

Ali, Evropljani i ukrajinski režim su javno izjavili da je sporazum o Aljasci mrtav, oni su ga sahranili, zaključio je ministar.

Uoči konferencije za novinare, Lavrov i njegov kolega iz Čada potpisali su sporazum o bezviznom režimu za diplomate.

(spitnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Lavrov

Rusija

Vladimir Putin

Komentari (0)

Pročitajte više

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Svijet

Oštra poruka Lavrova NATO-u: "To će završiti porazom"

6 d

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Cilj Alijanse da Zelenskog snabdijeva oružjem "do kraja"

1 sedm

0
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров разговара са предсједницом Међународног комитета Црвеног крста Мирјаном Спољарић Егеr у вили Зинаиде Морозове у Москви, у сриједу, 1. јула 2026. године.

Svijet

"Moskva će poštovati principe Međunarodnog humanitarnog prava"

1 sedm

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Rusija neće prihvatiti ničije ultimatume

2 sedm

0

Više iz rubrike

Педро Санчез, шпански премијер

Svijet

Bratu španskog premijera zabranjeno vršenje javnih funkcija devet godina

1 h

0
Три дјечака играју се у плиткој води Ормуског мореуза, док се у позадини, код иранског града Бандар Абаса, уздиже облак дима након експлозије, у понедјељак, 13. јула 2026. године.

Svijet

Tanker pogođen kod obale Omana

1 h

0
Кина поплаве

Svijet

Psa odnijela bujica, djevojka uskočila da ga spasi

2 h

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Svijet

Peskov: Nove sankcije nezakonite

2 h

0

  • Najnovije

15

18

Euforija u Sofiji, ''crveno-plavi'' imaju serum za Levski: Borac na evropskoj raskrsnici

15

15

Kina oborila rekord: Izvezeno milion automobila u junu

15

14

Užas: Silovana djevojčica iz Prijedora, uhapšen osumnjičeni

15

13

Djeci zabranjena vožnja električnih trotineta u Sjevernoj Makedoniji

15

06

Tri znaka koja ne treba ignorisati: "Vitamin sunca" može da vam nedostaje iako je ljeto

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima