Kina oborila rekord: Izvezeno milion automobila u junu

Kineski izvoz automobila dostigao je u junu novi rekord, prvi put premašivši milion vozila za jedan mjesec,

Ukupan izvoz ove zemlje porastao za 27 odsto međugodišnje i dodatno povećao trgovinski suficit Kine sa ostatkom svijeta, pokazuju danas objavljeni podaci Generalne uprave carina Kine.

Rast izvoza električnih i hibridnih vozila dodatno povećava pritisak na evropsku automobilsku industriju, prenosi Gardijan.

Kineski modeli električnih automobila uspješno osvajaju evropsko tržište, dok evropski proizvođači pokušavaju da smanje troškove i prilagode se novoj konkurenciji.

Prema analizi berlinskog instituta Meriks, Kina je u prvoj polovini 2026. godine ostvarila suficit sa Evropskom unijom u trgovini robom od oko 1,225 biliona juana (približno 160 milijardi evra), što znači da prosječan dnevni trgovinski suficit iznosi čak 900 miliona evra.

Kineski izvoz u EU za prvih šest mjeseci 2026. povećan je za 12,7 odsto na godišnjem nivou, na 2,165 biliona juana (oko 285 milijardi evra), što je više od ranijih procjena analitičara.

Analitičari upozoravaju da rast kineskog izvoza dijelom odražava i slabiju domaću tražnju, zbog čega se povećava oslanjanje privrede na prodaju u inostranstvu.

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Udio izvoza u ukupnoj prodaji kineske prerađivačke industrije dostigao je u prva četiri mjeseca 2026. godine 24 odsto, što je najviši nivo od ulaska Kine u Svjetsku trgovinsku organizaciju 2001. godine.

Ekonomisti upozoraju na mogućnost "novog kineskog šoka", odnosno ponavljanja situacije sa početka 21. veka kada je snažan rast kineskog izvoza izazvao velike promjene u globalnoj industriji.