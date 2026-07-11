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Mehaničar šokirao priznanjem: "Lažirao sam više od 200 popravki"

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ATV redakcija
11.07.2026 14:05

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Аутомеханичар поправља ауто.
Foto: Pexels

Jedan bivši automehaničar podigao je ozbiljnu prašinu nakon što je javno priznao da je tokom svoje karijere lažirao stotine popravki pod garancijom. Ipak, on tvrdi da je za to imao "debeo razlog".

TikTok nalog "Fajnens klips", koji se bavi ponovnim objavljivanjem viralnih snimaka, izvukao je u prvi plan priču ovog mehaničara o šemi u kojoj je redovno prijavljivao osiguravajućim kućama da su radovi završeni, iako prstom nije mrdnuo, prenosi Motor1.

U svojoj ispovijesti, on se prisjeća situacije kada se jedno vozilo vratilo u servis nakon što je drugi tehničar primijetio da dio koji je navodno zamijenjen "očigledno nije nov".

"Rekao je to mom šefu, šef me je pozvao u kancelariju i dobio sam otkaz", iskren je mehaničar.

"Radim 60 sati, plate mi 28"

Sličan scenario ponovio se i u drugom servisu dok je radio na motoru koji je trokirao. Prema njegovim riječima, na tom vozilu je proveo oko 60 radnih sati, ali bi mu osiguravajuća kuća platila svega 28 sati.

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Da bi naplatio svoj trud, prijavio je da je zamijenio jedno od bregastih vratila i VCT solenoide (ventile sistema za varijabilno otvaranje ventila), iako to uopšte nije uradio. "Šef smjene je znao da to nisam pipnuo", objašnjava on.

Na pitanje koliko često mu je ovakav trik prolazio za rukom, procenio je da se to desilo "oko 200 puta, a verovatno i više".

Ipak, ovaj radnik ističe da ima svoju verziju profesionalne etike i morala: "To nikada ne bih uradio klijentu koji sam plaća popravku iz svog džepa, jer naravno da imam moral. Ali kada su u pitanju osiguravajuće kuće koje vas svakodnevno zakidaju, jednostavno morate da se snađete".

Kako ističe, to je bio njegov jedini način da naplati stvarne sate rada. Ovaj kontroverzni snimak brzo je postao viralan, a u komentarima se ljudi raspravljaju da li je riječ o snalažljivosti ili čistom kriminalu. Šta vi mislite?

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Automehaničar

prevara

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