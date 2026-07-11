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Monasi u Južnoj Koreji pomažu mladima da pronađu partnere

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 14:33

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Љубав
Foto: pexels/Breno Cardoso

Monasi budističkog hrama Dongvasa u Južnoj Koreji organizovali su susret više mladića i djevojaka kako bi pokušali da ih spoje i time im pomognu da sebi pronađu partnera i eventualno doprinesu porastu nataliteta u toj zemlji.

Na konkurs za susret mladih u hramu iz 8. vijeka u šumovitom planinskom predelu prijavilo se 1.580 ljudi, prenosi BBC i dodaje da je primljeno tek njih 20 do 30. Susret mladića i djevojaka trajao je 30 časova.

Na početku, navodi BBC, mladići su pokušali da pokažu da su džentlmeni, ponudivši djevojkama da im pomognu oko nošenja kofera.

Potom je organizovano pečenje kolača, pa šetnja šumom oko hrama, u cilju boljeg upoznavanja. Uslijedilo je takmičenje u pokazivanju talenata, pa su pojedini učesnici pjevali, svirali i govorili na stranim jezicima. Uveče su dame birale muškarce za večeru.

Ako bi se ispostavilo da se mladić i djevojka dopadaju jedno drugom, pokazali bi to darovanjem ruža.

Spojeno je osam parova, uključujući dva slučaja podudaranja između pripadnika osoblja događaja i učesnika.

Na kraju dana, stariji monah održao je govor, podsjećajući učesnike na njihovu dužnost da rađaju, da bi sve bilo okončano intoniranjem nacionalne himne, prenosi Tanjug.

Susret je organizovan zato što se Južna Koreja suočava sa sve nižom stopom rađanja, pa je tako fertilitet u toj zemlji dostigao istorijski minimum.

Osim sve većih troškova života i sve većeg broja ljudi koji u odnosu na osnivanje porodice prednost daju karijeri, stručnjaci kažu da je uzrok problema i u tome što mladi u Južnoj Koreji sve manje izlaze i zabavljaju se, dok mnogi naprosto biraju da ostanu sami.

Lokalne samouprave i građanske grupe su stoga počele da organizuju događaje za upoznavanje poput ovog u hramu Dongvasa.

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Tagovi :

Južna Koreja

budistički monasi

upoznavanje

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