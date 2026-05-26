Srbin se 7 dana pravio da je žena: Nije mogao ni da sanja šta će mu se desiti

Društvene mreže i forumi odavno su postali mjesto gdje ljudi traže srodne duše, prijatelje ili samo razbibrigu, ali ono sa čime se suočavaju djevojke na internetu često prelazi sve granice pristojnosti. Jedan anonimni korisnik popularne platforme Redit odlučio je da sprovede nesvakidašnji eksperiment i proveri kako izgleda svakodnevica djevojaka na ovoj mreži.

Rezultati do kojih je došao ostavili su javnost u potpunom šoku.

Ovaj mladi Srbin je na podforumu "AskSerbia" podijelio svoje gorko iskustvo nakon što je na samo nedjelju dana promijenio svoj virtuelni profil.

"Palo mi na pamet da uradim jedan eksperiment. Promijenio sam avatar u ženski da vidim koliko i kako ovde ljudi upadaju u dm. Nisam pisao u ženskom rodu niti bio nešto preterano aktivan, samo eto sada mi je avatar bio ženski", započeo je svoju ispovijest ovaj Srbin, ni ne sluteći kakav će haos uslijediti.

Ono što se dogodilo odmah nakon promjene profila ostavilo ga je bez teksta. Kako sam tvrdi, prva poruka stigla je brzinom svjetlosti.

"U roku od 2 minuta mi se javio neki lik i poslije toga otprilike 2 upada u dm na dan. Nisam sve slikao, samo neke meni zanimljive", objašnjava on i prilaže dokaze u vidu skrinšotova razgovora koji su blago rečeno neprijatni.

Jedan od korisnika javio mu se sa pričom o poslovnom projektu, nudeći saradnju koja uključuje intimne fotografije: "Ćao, Planiram neki projekat da radim u sklopu proširenja portfolia. U pitanju je act/nude art/ high aesthetic. Ako ti zvuči interesantno, mogu ti poslati neki moodboard sa idejama. Ako se odlučiš možemo da se dogovorimo za detalje".

Međutim, pravi horor i potpuni izostanak bilo kakvog srama uslijedio je u prepisci sa drugim korisnikom. Nakon kratkog javljanja i pitanja da li mu profil "želi pomoći", na pitanje oko čega je potrebna pomoć, uslijedio je vulgaran i šokantan odgovor: "Iskreno, ja bih mnogo volio da ti slikam k****, a ti da mi kažeš kakav je".

Da stvar bude još bizarnija, autor eksperimenta navodi da je otišao korak dalje kako bi vidio dokle su muškarci spremni da idu kada misle da razgovaraju sa djevojkom.

"Takođe sam bio u fazonu da li će mi ljudi slikati ličnu kartu ako pitam jer misle da sam žensko, i jedan ladno slikao", napisao je on, uz šaljivu opasku da se iz pravnih razloga taj posljednji pasus ipak nije desio.

Na kraju svog sedmodnevnog eksperimenta, vidno razočaran i zgrožen ponašanjem jačeg pola na internetu, poslao je snažnu poruku svim muškarcima koji gube kompas na društvenim mrežama.

"Ne tvrdim da upoznavanje na Reditu treba biti zabranjeno, ali ovo je jako glupo. Javljate se osobama čisto jer imaju ženski avatar bez znanja kako izgleda osoba, koliko ima godina, da li je uopšte žensko, dovoljno je samo da mislite da je žensko...", zaključuje prevareni eksperimentator.

Nakon ove objave, u komentarima su se odmah javile brojne devojke i žene koje su potvrdile da je ovo surova realnost sa kojom se svakodnevno suočavaju. One navode da je situacija na internetu zaista takva i da je dovoljno samo imati žensko ime ili avatar da bi sanduče postalo preplavljeno nepristojnim ponudama, neželjenim eksplicitnim fotografijama i navalentnim porukama potpunih stranaca.

